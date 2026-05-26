Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán: “Todo lo racional es real; y todo lo real es racional”

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán tuvo una de sus más célebres frases que decía: "Todo lo racional es real; y todo lo real es racional". Este pensador estudió primero en el instituto de Alemania de los años 1788 a 1793, posteriormente siguió su preparación en teología en Tubinga, donde tuvo como compañero al poeta Hölderlin y otro filósofo Schelling.

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¿Qué quiere decir la frase "Todo lo racional es real; y todo lo real es racional"?

Para entender la frase de Hegel: "Todo lo racional es real; y todo lo real es racional", lo primero que se debe hacer es separarla en dos partes, entonces en este sentido iremos con: “Todo lo racional es real”; en esta fracción, el filósofo recalca que, todas las ideas humanas sobre la justicia, el derecho o simplemente la libertad no son simples fantasías o utopías que se quedan en la mente del ser humano.

Si una idea se relaciona o si representa un avance en el desarrollo de la razón y la libertad humana, inevitablemente buscará la forma de manifestarse en el mundo físico de que se hará real.

“Todo lo real es racional”, en esta parte es donde para Hegel no es lo mismo que lo que existe. En este sentido, el pensador hacía una distinción crucial y aseguraban que, lo que existe por obviedad al alrededor del ser humano puede ser accidental, pasajero, corrupto o un error en el tiempo de la historia; Hegel lo asociaba con apariencia y existencia efímera.

Pero, cuando se refería a lo verdaderamente real sólo se da cuando se cumple un propósito interno, o bien, cuando se tiene un sentido y necesidad dentro del desarrollo de la historia misma.

¿Quién fue Georg Wilhel, Friedrich Hegel?

Georg Wilhel, Friedrich Hegel fue un filósofo alemán del siglo XIX, y entre los libros de historia es considerado uno de los más influyentes y complejos del pensamiento occidental; nació el 27 de agosto de 1970 en Stuttgart, este pensador vivió la mayor parte de su vida en Berlín, donde pudo crear su obra filosófica y además impartió en la Universidad de esta ciudad.

El pensamiento de Hegel abarca una alta gama de temas como: la teoría política, historia, metafísica y lógica. Su impacto en estos ámbitos fue tal que es conocido como el Hegelianismo, el cual ha tenido un gran choque en la filosofía, política y otras grandes disciplinas.

