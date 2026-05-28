Hannah Arendt, filósofa alemana: “Hay un precepto bajo el cual he intentado vivir: Prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta lo que venga”

Sin duda alguna las mujeres han sido una pieza clave en áreas como la filosofía, una de ellas es Hannah Arendt quién destacó no solo por hablar de temas como la violencia, la política, el autoritarismo, entre otros, sino que hizo una reflexión sobre la vida y comportamientos humanos, hecho que se puede ver en una de sus frases más destacadas como: "Hay un precepto bajo el cual he intentado vivir: Prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta lo que venga". En esta frase la reconocida pensadora hace una invitación para mantener resiliencia ante cualquier tipo de adversidades, a no vivir con miedo de lo que pueda venir en un futuro sino más bien mantener esperanza y positividad, por otro lado, si las circunstancias no son favorables la pensadora expresa que debe haber aceptación, hecho que se puede traducir no solo en resignación sino en afrontación madura de la realidad.

¿Qué es la resiliencia?

Uno de los factores clave que podemos encontrar en la reflexión de la frase de la filósofa es la resiliencia. Seguramente has escuchado esta palabra porque es un término que recientemente se popularizó, pero ¿qué es?. De acuerdo con Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, “La resiliencia surge cuando el ser humano logra encontrar un propósito o significado a su existencia, incluso en las peores condiciones”, el pensador destacó que cuando algo no se puede cambiar el reto se encuentra en transformarse a uno mismo para asumir retos.

¿De qué murió Hannah Arendt?

La reconocida filósofa murió de un infarto el 4 de diciembre de 1975 en su apartamento de Nueva York, a los 69 años. El hecho ocurrió mientras se encontraba en una cena con sus amigos. Previo a su muerte Hannah Arendt se encontraba escribiendo su ensayo La vida del espíritu.

Frases más sobresalientes de Hannah Arendt

La reconocida filósofa cuenta con un innumerable número de frases que al día de hoy siguen siendo objeto de estudio y análisis para muchas personas.