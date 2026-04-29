Arendt, filósofa alemana: “El mal más grande en el mundo lo cometen personas normales”

Hannah Arendt fue una filósofa alemana que aportó con su crítica al poder, la libertad, pero sobre todo a la banalidad del mal, idea que desarrolla en su libro Eichmann en Jerusalén de 1963 y que con el paso de los años se convirtió en la paráfrasis que en la actualidad se conoce como:El mal más grande del mundo lo cometen las personas normales. Esto dijo Nietzsche: “Donde hay locura, también hay una pizca de genio y sabiduría..."

La también nacionalizada estadounidense introdujo el concepto de la banalidad del mal, que en su teoría son las personas comunes que pueden cometer crímenes graves sin ser monstruos. Ello se debe en cierta parte a la rutina o falta de un pensamiento crítico. Mientras que Marx, filósofo alemán, dijo lo siguiente: “La religión es el opio del pueblo”.

Hannah Arendt fue una filósofa alemana que aportó con su crítica al poder, la libertad, pero sobre todo a la banalidad del mal.|Universitat Rovira i Virgili

¿De dónde surge la frase de Arendt?

La frase de “El mal más grande en el mundo lo cometen personas normales” realmente no aparece en ninguna cita textual, ni en el libro antes mencionado ni en ninguno de los otros que haya escrito. Lo anterior, ya que se trata de una paráfrasis moderna que surgió de su idea de la “banalidad del mal”.

Lo cierto es que la alemana lanza algunas frases que en la actualidad las personas tomaron para conformar la paráfrasis, que no es más que una técnica para expresar las ideas de un autor con palabras propias, pero sin alterar el significado y mensaje original.

En conclusión, la frase de la filósofa alemana que es muy popular no está plasmada en ninguna de sus obras, aunque sí la idea, que es de donde surge este concepto. Estas son algunas de las palabras que tienen relación con la “banalidad del mal”:

