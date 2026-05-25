Immanuel Kant, filósofo alemán: “Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre”

En esta ocasión te explicaremos lo que quiere decir la frase: "Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre", la cual fue creada por Immanuel Kant, un filósofo alemán, quizás de los más influyentes gracias a que, sus ideas transformaron la filosofía moderna, específicamente la que se relaciona con la ética, la moral y la razón.

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¿Quién fue Immanuel Kant?

Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, ciudad que en ese tiempo pertenecía a Prusia, de hecho, sus ideas transformaron la filosofía moderna. Entre sus obras más importantes destaca la de “Crítica de la razón pura”, la cual es una de las publicaciones más influyentes del pensamiento occidental, en estos escritos, el filósofo pudo analizar muy bien cómo es que funcionaba el conocimiento humano y hasta dónde puede llegar la razón.

¿Qué quiere decir la frase: "Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre"?

Esta frase podría indicar que, nadie nace con su humanidad desarrollada, ya que cada ser humano llega al mundo con capacidades en bruto pero que, se pueden ir puliendo por medio de la educación. “Llegar a ser hombre” hace referencia a que se debe formar el criterio propio, valores y habilidades intelectuales como emocionales; entonces, sin este proceso de aprendizaje, el ser humano por sí solo permanece en un estado primitivo, sin las herramientas que se necesitan para despertar esa parte consciente.

A esto se le añade que, es una buena idea invertir en la educación, ya que esta es fundamental para mejorar a los individuos, pero de igual manera para que la sociedad en conjunto de igual manera perfeccionar hacia un lado más positivo.

Para este filósofo, el destino correcto para el ser humano es el de la educación, y asegura que, “no se debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor, posible en lo futuro, de la especie humana, es decir, conforme a la idea de la humanidad y de su completo destino. Este principio es de la mayor importancia”.

