Immanuel Kant, filósofo alemán: “Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al entendimiento y termina en la razón”

Un informe de la Universidad de Navarra (España) afirma que la filosofía pone nombre a nuevas realidades o ideas aún no pensadas con claridad, que muchas veces son incorporadas a las ciencias o a la política. Además, remarca que el estudio filosófico ayuda a reunificar el conocimiento.

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La importancia de esta disciplina puede palparse en el gran legado que dejó un gran grupo de filósofos a lo largo de la historia. Además, en la actualidad hay nombres que poco a poco han logrado instalar incógnitas en el debate social y que, de alguna u otra manera, nos invitan a hacer filosofía.

El reconocido Immanuel Kant

Entre las personalidades que se destacan en el mundo de la filosofía se encuentra Immanuel Kant, un filósofo alemán que se destacó primordialmente por su revolución filosófica conocida como el "giro copernicano", mediante el cual sostuvo que el sujeto no es un receptor pasivo de la realidad, sino que su propia mente construye la experiencia combinando la información de los sentidos con categorías innatas como el espacio y el tiempo.

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En su obra cumbre “Crítica de la razón pura”, Immanuel Kant logró una síntesis definitiva entre el racionalismo y el empirismo de su época, argumentando que el conocimiento requiere de ambos. Asimismo, transformó la ética occidental con su imperativo categórico, una propuesta basada en el deber racional y la premisa de que las acciones son moralmente válidas solo si pueden universalizarse, consolidándose así como la figura cúspide de la Ilustración y el padre del idealismo alemán, revelan diversas fuentes de información.

Immanuel Kant y una frase célebre

El legado de Immanuel Kant sembró frases muy potentes que invitan a la reflexión. Entre ellas se destaca la que dice “Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al entendimiento y termina en la razón”, extraída de su obra “Crítica de la razón pura” y que resume a la perfección el núcleo de su epistemología (su teoría del conocimiento). El filósofo alemán operó lo que él mismo llamó un "giro copernicano" en la filosofía: en lugar de que el sujeto se acomode a los objetos para conocerlos, son los objetos los que deben acomodarse a nuestra forma de conocer.

En la actualidad, esta frase de Immanuel Kant explica perfectamente cómo procesamos la infoxicación o el bombardeo de datos digitales. En la era de la inteligencia artificial y las fake news, el filtro kantiano es más vital que nunca para no quedarnos atrapados en la simple percepción y poder construir un pensamiento verdaderamente propio.