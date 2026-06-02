Immanuel Kant, filósofo alemán, sobre la libertad: “De dónde viene el ser humano no es lo importante, sino hacia dónde va”

La filosofía es el estudio de diversas preguntas fundamentales sobre nuestra naturaleza y el mundo en que vivimos, sintetiza un informe de la Universidad de San Andrés (Escocia). El escrito afirma que lo que tienen en común todas las áreas de la filosofía es el énfasis en la claridad y en argumentos precisos, cuidadosos y rigurosos.

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Esta casa de estudios remarca que, quizás, la mejor manera de comprender qué es la filosofía sea examinar algunas de las preguntas que los filósofos suelen intentar responder. Es por esto que, a continuación, se puso el foco sobre una de las grandes mentes cuyo trabajo filosófico continúa vigente y expandiéndose.

¿Cuál fue el aporte de Immanuel Kant?

La mirada en esta oportunidad se posa sobre Immanuel Kant, un filósofo alemán de la Ilustración, considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental. Revolucionó la filosofía con su "giro copernicano", proponiendo que el conocimiento no se adapta pasivamente a los objetos del mundo, sino que el sujeto humano construye activamente la realidad a través de las estructuras innatas de su mente (el espacio, el tiempo y las categorías del entendimiento), una corriente conocida como idealismo trascendental.

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Fuentes analizadas a través de Gemini (Inteligencia Artificial), ponen de relieve que Immanuel Kant logró sintetizar las dos grandes corrientes de su época —el racionalismo y el empirismo—, transformando para siempre la epistemología (teoría del conocimiento) y la metafísica al trazar los límites de lo que la razón humana puede y no puede llegar a conocer.

Immanuel Kant y una frase sobre la libertad

Como se mencionó anteriormente, la mejor manera de comprender qué es la filosofía quizás sea examinar algunas de las preguntas que se hicieron los filósofos más destacados y, en el caso de Immanuel Kant, hay mucho por analizar.

“De dónde viene el ser humano no es lo importante, sino hacia dónde va” es una de las frases que Immanuel Kant inmortalizó y que captura a la perfección el núcleo de su filosofía moral. Para el filósofo alemán, nuestro pasado, nuestros instintos biológicos o el lugar de dónde venimos no definen nuestro valor como seres humanos. Lo que realmente importa es hacia dónde elegimos ir a través de nuestras decisiones conscientes.

En el presente podemos analizar esta frase desde distintos puntos de vista, pero siempre teniendo en cuenta que Immanuel Kant creía que la verdadera grandeza humana radica en nuestra capacidad de actuar con libertad y responsabilidad, guiados por la razón y el deber moral, por encima de nuestras inclinaciones naturales.