Kant, filósofo: ‘La felicidad no se construye con la lógica, sino con nuestros deseos e ilusiones’

Las reflexiones sobre la vida abundan en Internet, pero pocas logran trascender el paso del tiempo y mantenerse vigentes por generaciones. Una de ellas pertenece a Immanuel Kant, quien reflexionó sobre la felicidad y la lógica como dos ideas opuestas que, si no se equilibran, pueden generar conflictos internos.

¿Qué significa la frase de Kant sobre la felicidad?

La frase atribuida a Immanuel Kant que dice: “La felicidad no se construye con lógica, sino con nuestros deseos e ilusiones” proviene de una reflexión más amplia: “La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación”.

Según El Confidencial, esta poderosa idea aparece en su obra Crítica de la razón pura, considerada una de las más importantes de la filosofía moderna por plantear una nueva forma de entender la relación entre la razón y la experiencia.

En ese sentido, la frase analiza dos caminos mediante los cuales las personas suelen definir la felicidad:

La razón busca principios objetivos, universales y lógicos.

busca principios objetivos, universales y lógicos. La imaginación construye deseos, expectativas y sueños personales.

Sin embargo, desde el pensamiento de Kant, la felicidad es cambiante, subjetiva e incierta, mientras que la moral debe mantenerse firme y racional. Por eso, el filósofo consideraba que la moral no debía basarse únicamente en la búsqueda de la felicidad.

¿Quién era Immanuel Kant?

Immanuel Kant fue un filósofo alemán considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna. Nació en 1724 en Königsberg, dentro de una familia numerosa, siendo el cuarto de 11 hijos.

Junto a Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Arthur Schopenhauer, desarrolló parte del pensamiento relacionado con el idealismo alemán. Sus ideas transformaron la manera de comprender la razón, la ética, la moral y el conocimiento humano.

Sus obras más importantes son conocidas como “las tres críticas”, fundamentales en la historia de la filosofía:

Crítica de la razón pura (1781), sobre el conocimiento.

(1781), sobre el conocimiento. Crítica de la razón práctica (1788), sobre la ética.

(1788), sobre la ética. Crítica del juicio (1790), sobre la estética.