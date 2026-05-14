Hermann Hesse, filósofo alemán: ‘No soy quién para criticar a los demás. Solo yo decido qué es bueno para mí y qué camino tomar

Muchas frases inspiradoras han trascendido el tiempo, especialmente por las profundas reflexiones que dejan y que, aunque pasen los años, siguen vigentes por la grandeza de su significado. Una de ellas salió de la pluma de Hermann Hesse, un filósofo y escritor alemán que escribió libros y cuentos tras un viaje importante.

Una de las frases más conocidas del autor fue sobre la humanidad y cómo el respeto es la clave para progresar espiritualmente. En su libro Siddhartha ejemplifica esta poderosa reflexión: “No me corresponde juzgar la vida de otro hombre. Debo juzgar, debo elegir, debo rechazar, puramente por mí mismo. Solo por mí mismo”.

De acuerdo con el recopilatorio de Goodreads, esta reflexión aparece en una de sus novelas más famosas.

¿Qué significa la frase de Hermann Hesse?

Esta frase de Hermann Hesse es un llamado al individualismo ético y a la responsabilidad personal sobre las acciones de la vida. Se trata de un señalamiento sobre la importancia de la introspección y el autogobierno, donde la única persona sobre la que realmente tenemos poder y derecho de juzgar es uno mismo.

El pasaje aparece en el capítulo Kamala, donde el autor alemán reflexiona sobre su propia vida, la búsqueda de su camino y la decisión de no juzgar las acciones de los demás. La reflexión invita a enfocarse en el crecimiento interior y no en criticar la vida ajena.

¿Quién era Hermann Hesse?

Hermann Hesse fue un escritor, poeta y filósofo alemán, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1946, según información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzó su carrera como periodista, pero una crisis personal lo llevó a explorar el interior del ser humano y escribir sobre espiritualidad, sociedad e individualismo.

Hermann Hesse hace un llamado al individualismo.|Fundación UNAM

Sus obras más conocidas, además de Siddhartha, son: