Kant, filósofo alemán: “Si el hombre se hace a sí mismo un gusano, no debe quejarse cuando lo pisoteen”

Siempre que hablamos de filosofía hay que nombrar al reconocido pensador alemán Immanuel Kant ya que hizo grandes aportaciones en la materia. Si bien lo conocemos por los conocimientos que transmitió sobre el Idealismo Trascendental, el Imperativo Categórico en ética y las bases de la filosofía política, entre otras cosas, uno de los aspectos que abordó fue el relacionado a las formas en que las personas se tratan a sí mismas ya que en una frase buscó resumir temas como la dignidad y el respeto por uno mismo en la cual menciona "Si el hombre se hace a sí mismo un gusano, no debe quejarse cuando lo pisoteen”. Con estas palabras el reconocido filósofo hace una invitación a reflexionar sobre el lugar que nos damos a nosotros mismos ante otros así como los límites en las relaciones y la propia inferioridad en la que podemos llegar a caer.

¿Qué era la dignidad para Kant?

Este reconocido pensador dió una gran definición sobre la dignidad en la cuál dijo “La dignidad es el valor intrínseco y absoluto que tiene todo ser humano por el simple hecho de ser racional y libre”. Por otro lado, el filósofo hizo uso de sus propias teorías para explicar desde otros puntos de vista estos conceptos. Por ejemplo, mencionó que las personas deben actuar con base en un fin y no en un medio "Obrar de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio". Por su parte, Kant también habló del del “Imperativo categórico” en el que estableció que la dignidad proviene de nuestras decisiones racionales.

En resumen, Kant hace una invitación a las personas a mantener respeto por nosotros mismos, pero también a hacernos responsables de nuestras acciones y saber que toda acción sobre cómo nos tratemos al final tendrá una consecuencia en el trato que otros puedan darnos.

¿Cómo murió Kant?

El filósofo alemán Immanuel Kant falleció el 12 de febrero de 1804 a la edad de 79 años en Rusia. La cuasa de su fallecimiento fue por demencia senil y se sabe que sus últimas palaras fueron "Es ist gut" (Es bueno / Está bien) . Su legado ha sido permanente ya que aportó grandes obras que hoy en día siguen siendo analizadas y estudiadas.