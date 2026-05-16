Karl Marx, filósofo alemán: “La religión es el gemido del oprimido”

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado define a la filosofía como el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la consciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral.

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Uno de sus informes remarca que entre los pensadores que se destacaron en la antigüedad, no sólo griegos, sino romanos, se encuentran Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, entre muchos. De todos modos, son muchos los nombres que pueden citarse cuando se hace referencia a la filosofía y las premisas más analizadas.

¿Quién fue Karl Marx?

Entre los nombres que han logrado inscribirse en la historia de la humanidad se encuentra el de Karl Marx, un filósofo, economista y sociólogo alemán cuyas ideas sentaron las bases del comunismo moderno y el socialismo científico.

La obra más influyente de Karl Marx, El Capital, analiza cómo el valor de las mercancías se basa en el trabajo y cómo la plusvalía representa la explotación del obrero. A través del materialismo histórico, el filósofo alemán propuso que las condiciones económicas y materiales de una sociedad determinan su estructura política y social.

Karl Marx y una frase sobre la religión

El legado de Karl Marx transformó el pensamiento sociológico contemporáneo y dio origen a movimientos políticos que alteraron el curso de la historia durante los siglos XIX y XX, influyendo en revoluciones y sistemas de gobierno en todo el mundo.

Una de sus frases más famosas es la que dice “La religión es el gemido del oprimido” ya que es parte de uno de los pasajes más profundos y analíticos de su obra temprana, específicamente de la introducción a la "Crítica de la filosofía del derecho de Hegel" (1844). Lo que revela es que Karl Marx no veía la religión simplemente como una "mentira" inventada por maldad, sino como una respuesta natural al sufrimiento humano.

Para él, si la gente se refugiaba en la fe, era porque el mundo real era demasiado cruel. Es el "suspiro" de quien no tiene otra salida; una forma de buscar consuelo en un entorno de explotación, analiza la Inteligencia Artificial (Gemini). Además, remarca que en la actualidad, esta frase se manifiesta en cómo las sociedades modernas buscan alivio frente a la precariedad económica y la desconexión social a través de nuevas formas de "anestesia" o esperanza.