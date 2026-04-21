Sun Tzu, filósofo chino: “Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil”

En el mundo de la filosofía son muchas las mentes que han enriquecido la reflexión sobre nuestra existencia, el lenguaje, el conocimiento, la moral y la verdad. Figuras como la de Sun Tzu han dejado un verdadero legado que ha logrado traspasar límites internacionales y vencer al tiempo.

El Día de José José llega en el reportaje de Alejandra Carvajal hoy en Al Extremo

En esta oportunidad, un breve repaso por las afirmaciones del reconocido filósofo chino ha permitido llegar hasta una de sus frases más célebres. Saber cómo Sun Tzu puede amoldarse en nuestro día a día se convierte en una práctica tentadora.

¿Quién fue Sun Tzu?

Bucear en el mundo de la filosofía a gran velocidad es posible en la actualidad gracias a los motores de búsqueda de la Inteligencia Artificial. Es a través de esta que podemos saber que Sun Tzu fue un influyente general y filósofo de la antigua China, célebre por escribir “El arte de la guerra”, un tratado fundamental donde la estrategia, la astucia y el engaño prevalecen sobre la confrontación directa.

La doctrina de Sun Tzu se centra en la premisa de que la mejor victoria es aquella que se logra sin derramar sangre, destacando la importancia de la disciplina y el conocimiento profundo tanto del entorno como del oponente, afirma Gemini. Esta aplicación de IA advierte que, hoy en día, sus enseñanzas han trascendido el ámbito militar para convertirse en una guía esencial en el mundo de los negocios, el liderazgo y la resolución de conflictos a nivel global.

Una poderosa frase de Sun Tzu

Entre las máximas más célebres de “El arte de la guerra”, Sun Tzu dejó grabada a fuego la frase “Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil” en la que su esencia reside en la gestión de la percepción.

El filósofo chino no hace referencia solo al combate físico, sino que con esta frase pone de relieve una guerra psicológica al potenciar que el conflicto se gana o se pierde en la mente del oponente mucho antes de que se crucen las espadas, es decir que además hace referencia al engaño estratégico.

En la actualidad, la frase “Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil” puede aplicarse en diversos ámbitos pero en el caso de las relaciones interpersonales y la negociación, se traduce en el dominio de la inteligencia emocional.

Aparentar debilidad (como admitir una falta de conocimiento en un tema específico) puede ser una táctica para que la otra parte baje la guardia y revele información crítica. Por otro lado, y como contraparte, al mostrar una determinación inquebrantable en momentos de crisis interna se permite proyectar una seguridad que disuade conflictos o abusos de poder.

Esto quiere decir que, en ambos casos, el éxito no depende de la fuerza real que tengamos, sino de la capacidad de influir en lo que los demás creen que es verdad.