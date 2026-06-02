Karl Marx, filósofo alemán: “El trabajador se vuelve más pobre cuanta más riqueza produce”

La filosofía es una de las disciplinas más respetadas del mundo y que pone su mirada sobre problemáticas como el conocimiento, la mente, la consciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral, de acuerdo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

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La importancia de la filosofía, advierte, puede analizarse teniendo en cuenta que a lo largo de los siglos el pensamiento ha tenido una fuerte influencia en la política y en el tipo de políticas que se implementan. Es por eso que nombres como el de Karl Marx aparecen entre los más estudiados.

Karl Marx en medio de una polémica

Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo y revolucionario alemán cuyas ideas transformaron profundamente el rumbo de la historia contemporánea, sintetiza la Inteligencia Artificial (Gemini). Junto a Friedrich Engels, desarrolló el materialismo histórico y el socialismo científico.

Quienes defienden las ideas de Karl Marx lo ven como un brillante analista social que expuso la explotación laboral y las crisis inherentes al capitalismo, sentando las bases de derechos laborales clave. Por el contrario, sus detractores le atribuyen la base ideológica de regímenes totalitarios del siglo XX que suprimieron las libertades individuales y causaron millones de muertes.

Karl Marx y una frase potente

Por lo señalado, explica Gemini, Karl Marx se convirtió en una figura profundamente polarizante donde se cruzan la economía, la filosofía y las tragedias políticas de la historia reciente. Es en este punto que una de sus frases más potentes y analizadas es la que dice “El trabajador se vuelve más pobre cuanta más riqueza produce”.

Con esta frase, el filósofo alemán no se refería únicamente a la pobreza de dinero (aunque también la incluía), sino a un concepto más profundo y psicológico que llamó alienación o enajenación. Karl Marx intentaba decir que cuanto más valor crea el trabajador con su esfuerzo, más se desvaloriza a sí mismo al perder el control sobre lo que produce.

En el presente, esta frase se aplica cuando el trabajador digital o de servicios genera enormes volúmenes de datos y ganancias para las grandes plataformas, mientras su propio empleo se vuelve más precario, automatizado y alienante.

