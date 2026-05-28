Friedrich Hegel, filósofo alemán: “La independencia del hombre consiste en esto: En que sabe lo que lo determina”

Hay algunas frases de filosofía que se quedan para siempre en la humanidad, pues aunque cada época ha sido referida por grandes pensadores, son solo algunos los que logran trascender del tiempo y culturas, volviéndose todo un referente en los libros gracias a su manera de percibir la vida.

¿Qué significa la frase de Hegel sobre la independencia del hombre?

Una de las frases más célebres del reconocido filósofo Friedrich Hegel hace referencia al desapego, a la independencia y al reconocimiento de nuestra misma realidad, haciendo un llamado al entendimiento de lo que vivimos.

Por ello, la frase que dice "la independencia del hombre consiste en esto: en que sabe lo que lo determina" se puede definir como una paradoja filosófica ya que muchas veces creemos ser libres sin prestar atención a más cosas o situaciones que influyen en nuestro día a día y eventualmente en nuestras decisiones.

¿Cuál es el valor del autoconocimiento según Friedrich Hegel?

Lejos de evitar caer en falsas certezas, esta reflexión invita a que cuestiones tu realidad y redefinas algunos puntos que creías que ya conocías, los cuál te ayudará a reconocer lo que en verdad te limita, y al comprender estas limitaciones podrás ser un poco más consciente de tus verdaderas decisiones, pues el creer en una verdad absoluta muchas veces podría no dejar ver el panorama completo de lo que sucede, sobre todo en contextos sociales.

¿Quién fue Friedrich Hegel?

Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo alemán, considerado como el máximo referente del idealismo, siendo una figura clave de la modernidad. Su pensamiento revolucionó la manera de pensar al incluir la dialéctica, uno de los métodos que van de la mano con el progreso histórico a través de la contradicción y la superación.

Dentro de su grandes obras, las más populares e influyentes en la filosofía moderna son:

