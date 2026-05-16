Miguel de Cervantes, escritor de ‘Don Quijote’, “la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua”

Miguel de Cervantes es uno de esos personajes de la historia que han logrado dejar frases que siguen resonando siglos después de haber sido escritas, pero pocas tan poderosas como: “La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua”. La cita está incluida en uno de los libros más importantes de la literatura española: Don Quijote de la Mancha. No por nada, cada cierto tiempo, para muchas personas la frase resurge, pues su significado no ha caducado, incluso en la era que vivimos ahora, donde las redes sociales y las noticias falsas dominan a gran parte de la red.

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¿Qué significa realmente la frase?

Su significado es una metáfora bastante sencilla, pero muy brillante. En esta, Cervantes compara la verdad con el aceite que sobra en el agua porque, aunque este se mueva, siempre termina saliendo a la superficie. Dicho de otra forma, la verdad puede verse afectada momentáneamente por las mentiras, y las cosas te podrían salir bien durante un tiempo. Sin embargo, la mentira tarde o temprano sale a flote, demostrando al mundo la verdad.

¿Por qué Don Quijote sigue siendo tan importante?

Es una novela cargada de sabiduría que ha perdurado hasta nuestros días. Fue publicada en el siglo XVII, y es considerada una de las obras más importantes de la literatura universal. Esta obra revolucionó la narrativa moderna e influyó en miles de escritores reconocidos hoy en día y no es para menos; esta obra cambió para siempre la forma de contar historias.

Cervantes sigue más vigente que nunca

Lo más impresionante de todo es que la frase fue escrita hace más de 400 años y todavía logra conectar emocionalmente con millones de personas por lo real que es. No importa cuánto tiempo pase, las mentiras siempre saldrán a flote y harán más daño que bien.