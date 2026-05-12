Muere Albrecht Weinberg, sobreviviente al Holocausto, a los 101 años; fue escritor de “Para que el recuerdo no se desvanezca como el número de mi brazo”

Este martes 12 de mayo se confirmó la muerte de Albrecht Weinberg, escritor alemán y sobreviviente del Holocausto, a los 101 años de edad. Era autor del libro "Para que el recuerdo no se desvanezca como el número de mi brazo", publicado en 2024.

Weinberg falleció en Leer, al noroeste de Alemania, de acuerdo con la agencia AP. La noticia fue confirmada por las autoridades locales. Han pasado solo semanas desde que celebró su cumpleaños y estuvo en el estreno de una película sobre su vida, llamada "Es ist immer in meinem Kopf" ("Siempre está en mi cabeza").

Quién era Albrecht Weinberg

Nacido en la región de Frisia Oriental, Albrecht Weinberg fue sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz (Polonia), Mittelbau-Dora y Bergen-Belsen (Alemania); durante el Holocausto perdió a casi toda su familia, de acuerdo con el medio alemán Spiegel. Fue llevado al primero de los campos de concentración en 1943, cuando tenía tan solo 18 años.

Luego de haber sido liberado por las tropas británicas en Bergen-Belsen, viajó a Estados Unidos y se quedó en ese país por varias décadas. Fue hasta 2012 que regresó por primera vez a su país natal, en compañía de su hermana; con más de 80 años de edad, fue entonces que decidió volver a vivir ahí. Llegó a impartir pláticas, conferencias y clases sobre la preservación de la memoria del Holocausto.

Fue ciudadano honorario de Rhauderfehn y Nordhausen, en la actualidad existen varias escuelas y calles con su nombre en Alemania. En 2025 regresó su Cruz Federal del Mérito, reconocimiento que había obtenido en 2017, por estar en desacuerdo con una iniciativa relacionada con un partido de extrema derecha, la cual pedía rechazar inmigrantes.

"Albrecht Weinberg fue y sigue siendo un ejemplo de humanidad para todos nosotros", escribió Heiko Abbas, alcalde de la ciudad de Weener (Frisia Oriental), en Instagram.

