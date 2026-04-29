AL MOMENTO: Muere Edith Eger, escritora de La Bailarina de Auschwitz y sobreviviente del Holocausto

El pasado 27 de abril de 2026 se confirmó la muerte de una sobreviviente de Auschwitz, Edith Eger, quien perdió la vida a los 98 años; la noticia se confirmó por la editorial Planeta y por su familia a través de un emotivo mensaje en sus cuentas oficiales de redes sociales; esta mujer también fue una reconocida psicóloga y referente de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial.

Te puede interesar: Foucault, filósofo francés: “El poder no se adquiere, ni se comparte, sino que se ejerce”

¿Quién fue Edith Eger, y cómo sobrevivió al Holocausto’

Edith Eger también fue una reconocida psicóloga quien plasmó en un libro cómo fue deportada cuando apenas tenía 16 años de edad al campo de concentración de Auschwitz, donde perdió a sus padres, pero pudo sobrevivir gracias a su talento como bailarina; de hecho, su libro se llama: “La Bailarina De Auschwitz”.

En esta obra explica que, el ballet fue pieza clave para que ella pudiera sobrevivir puesto que, el médico nazi Joseph Mengele le pedía que le bailará a él. Luego de su estancia en Auschwitz la trasladaron a Mauthausen para posteriormente llevarla a Gunskirchen en Austria, fue en este territorio donde fue rescatada en 1945 por soldados de Estados Unidos cuando estaba gravemente herida.

¿Qué estudió Edith Eger?

Esta sobreviviente del Holocausto se formó como psicóloga y estuvo influida por el psiquiatra Viktor Frankl, quien también pudo sobrevivir; de acuerdo con la editorial, Eger se enfrentó a este hecho atroz que marcó la historia del mundo sin perder su capacidad de amar, de resistir o de imaginar.

De hecho, su libro: “La Bailarina de Auschwitz” que se publicó en el 2018, pudo alcanzar la fama mundial y vendió más de un millón de copias, por lo que, fue de los más vendidos y con traducciones a varios idiomas. Esta obra se centró en temas de resiliencia, esperanza y de sanación.

Así fue la venganza de Eger contra Adolf Hitler

Por otro lado, en una entrevista que concedió a EFE, la escritora confirmó que, la mejor venganza contra Adolf Hitler es que su libro se haya traducido en el idioma alemán, y que, sobre todo, se estuviera vendiendo en Fráncfort.

