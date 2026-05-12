Muere legendario actor del cine de terror y películas mexicanas; acababa de publicar su autobiografía

La industria cinematográfica española se encuentra de luto, con la muerte del actor Jack Taylor a los 99 años de edad. De nacionalidad estadounidense, el intérprete se volvió leyenda en España por su trabajo en el género del terror. También apareció en varias películas mexicanas, en los inicios de su carrera.

No se ha informado su causa de muerte, medios locales reportaron que en los primeros días de mayo se encontraba bien, hasta que fue hospitalizado repentinamente. La noticia del fallecimiento fue confirmada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España.

Este mismo año se publicó la autobiografía del actor, "Mis 100 años de cine", pero él no alcanzó a presentarlo oficialmente en medios de comunicación. En octubre cumpliría un siglo de vida.

Fallece el actor estadounidense Jack Taylor, afincado en España desde los años sesenta. Participó en películas como Conan el bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta. pic.twitter.com/Th7wfSOXl3 — Academia de Cine (@Academiadecine) May 12, 2026

Quién era Jack Taylor

Aunque nació en Oregon, Estados Unidos, el actor Jack Taylor aprendió español en México, comenzó su carrera aquí y se estableció en España desde mediados de los 60 hasta el final de su vida. Su nombre real era George Brown Randall.

En nuestro país formó parte de películas como "Neutrón, el enmascarado negro" (1960), "Los autómatas de la muerte" (1962) y "Nostradamus, el genio de las tinieblas" (1962), todas del director Federico Curiel. Así sería su comienzo en el cine denominado de serie B.

Llegó a Madrid por un trabajo en teatro y eventualmente se quedó en aquella ciudad de manera permanente. En España formó parte de películas como "Necronomicón" (1968), "El ataque de las vampiras" (1973) y "Mil gritos tiene la noche" (1982).

También participó en cintas como "Conan, el bárbaro" (1982), "Los fantasmas de Goya" (2006) y "La novena puerta" (1999), esta última de Roman Polanski.

El actor llegó a contar que durante sus inicios en Hollywood, antes de emprender el viaje hacia México, fue vecino de Marilyn Monroe y conoció a otros íconos del cine como Marlene Dietrich.

