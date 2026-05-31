Muere Edgar Morin a los 104 años, filósofo francés y figura clave del pensamiento contemporáneo

Muere Edgar Morin, uno de los filósofos e intelectuales más influyentes del siglo XX y XXI, a los 104 años. La muerte del reconocido pensador francés fue confirmada a través de un comunicado emitido por la Universidad Multiversidad Mundo Real Edad Morin el pasado 29 de mayo.

“Con profundo respeto y gratitud, lamentamos el fallecimiento de Edgar Morin, pensador universal, maestro de la complejidad y guía humanista de nuestra comunidad académica”, se lee en el escrito. “Su obra seguirá siempre viva en cada esfuerzo por religar los saberes, comprender la condición humana y pensar el mundo desde una visión integradora. (...) Edgar Morin vive en su obra, en su pensamiento y en la conciencia de quienes siguen aprendiendo a comprender la complejidad del mundo. Descansa en paz muy querido Edgar Morin”.

También te puede interesar: La reflexión de “Rayuela” sobre el paso del tiempo: “¿Qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos?”

¿De qué murió el filósofo francés, Edgar Morin?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. No obstante, su deceso representa una enorme pérdida para la comunidad académica y el mundo intelectual, donde sus enseñanzas y legado seguirán marcando generaciones.

La esposa de Edgar Morin se despide del filósofo con emotivo mensaje

Una vez que se confirmó la lamentable pérdida del pensador, su esposa, Sabah Abouessalam Morin, compartió un emotivo mensaje de despedida:

"Hasta sus últimos días, Edgar Morin permaneció atento al mundo, a los demás y a los grandes retos humanos que alimentaron su pensamiento. Hoy, el vacío que deja es inmenso. Pero su valentía, su fidelidad a las personas y a las ideas, su exigencia moral y su esperanza siguen acompañándonos", escribió.

¿Quién fue Edgar Morin?

Edgar Morin fue una figura clave del pensamiento contemporáneo. El filósofo francés es ampliamente conocido por desarrollar la teoría de la complejidad y defender el pensamiento crítico como herramienta para entender la sociedad. El intelectual solía decir que los grandes problemas del mundo sólo podían comprenderse a través del diálogo entre contextos y saberes. Fue creador del concepto del “pensamiento complejo”.

Descanse en paz, Edgar Morin.