La reflexión de “Rayuela” sobre el paso del tiempo: “¿Qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos?”

Julio Cortázar es uno de los escritores y poetas más influyentes del siglo XX. A casi cuatro décadas de su muerte, su obra continúa vigente. Entre sus escritos más emblemáticos destaca “Rayuela”, considerada por muchos su obra maestra. A través de esta novela, Cortázar explora temas como el existencialismo y la búsqueda del sentido, además de ofrecer una profunda y conmovedora reflexión sobre el inevitable paso del tiempo, plasmada en una de sus citas más célebres:

“Cada vez iré sintiendo menos y recordando más, pero qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos, un diccionario de caras y fragancias que vuelven para decirnos quiénes fuimos y qué hemos sido”.

Con esta cita, Cortázar reflexiona sobre cómo el tiempo cambia nuestra forma de ver la vida, pues las emociones del presente se vuelven menos frecuentes, mientras que los recuerdos adquieren un lugar cada vez más importante. Pero esto no es malo. Pues esos sentimientos y emociones del pasado sobreviven en la memoria de uno, precisamente, porque tuvieron un significado especial. Por ello, ciertos olores, detalles o lugares tienen la capacidad de transportarnos al pasado para revivir momentos y experiencias que nos formaron.

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¿De qué trata “Rayuela” de Julio Cortázar?

“Rayuela” es considerada la obra maestra de Julio Cortázar. Publicada en 1963, esta novela aborda el existencialismo a través de la historia de Horacio Oliveira, un hombre que se enfrenta a la búsqueda de identidad y a una profunda crisis existencial. A lo largo de esta obra, se exploran temas como el amor, el paso del tiempo y el sentido de la vida. Lo mejor de esta obra es que no cuenta con una estructura lineal, sino que invita al lector a participar de manera activa.

¿Quién fue Julio Cortázar?

Julio Cortázar es una de las figuras clave en el Boom Latinoamericano. Su obra se caracteriza por romper con las estructuras tradicionales de la narración y la búsqueda constante de nuevas formas de contar historias. Entre sus trabajos más destacados se encuentran títulos como Bestiario (1951), Historias de cronopios y de famas (1962), Las armas secretas (1959), y, por supuesto, Rayuela (1963).