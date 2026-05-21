Friedrich Hegel, filósofo alemán: “Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión”

Mientras más vamos creciendo es común desarrollar metas y a la vez procurar mejorar nuestro resultado en las cosas que hacemos día a día. Justo como lo puede ser un trabajo, un hobbie o una disciplina, poco a poco la vida nos muestra cosas en donde despertamos nuestra atención y gusto, por lo que la filosofía puede ser un gran aliado en nuestras metas y sueños.

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Dentro de estos nuevos descubrimientos, a veces buscamos la perfección, por ello la frase de Friedrich Hegel: "Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión", nos da una gran lección, pues lejos del resultado, a veces es bueno empezar a hacer las cosas con pasión y que proponiendo y cuestionando loe métodos que hemos elegido mejoremos.

La filosofía de Friedrich Hegel sobre la vida actual

Esta frase hace alusión a que es importante hacer una pausa y prestar atención a nuestro día a día, pues por más cosas que intentemos, ninguna estará tan bien hecha como las que hacemos con pasión, uno de los grandes motores de la creatividad y de la vida misma.

Por ello es importante ir un poco más allá de nuestro día, seguir nuestras pasiones y ambiciones, donde desde lo más mínimo hasta nuestro sustento de vida pueden relacionarse, siendo la popular dialéctica de Friedrich Hegel una gran herramienta para el desarrollo personal y profesional.

¿Qué es la dialéctica de Friedrich Hegel?

A través de los años el filósofo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel ha sido considerado como el pensador más destacado del Idealismo Alemán y la Modernidad por postulados como la dialéctica hegeliana, donde concibe la realidad y el pensamiento como procesos en constante evolución, algo que nunca puede estar quieto, donde las contradicciones también pueden resolver un problema a través de la tesis y antítesis.

