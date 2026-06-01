Platón, filósofo griego: “La ignorancia es la raíz y el tronco de todos los males”

Cuando se habla de filosofía aparecen nombres de destacadas mentes que nutrieron a esta disciplina y dejaron a lo largo de la historia premisas que se mantienen vigentes y nos llevan a la reflexión.

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Nombres como los de Sócrates, Aristóteles y Platón figuran entre los más destacados filósofos y quienes sentaron las bases de los pensamientos más profundos. En torno a este último, fue uno de los más influyentes de la Antigua Grecia y de toda la historia del pensamiento occidental, motivo por el cual una de sus frases es analizada en esta oportunidad.

¿Qué caracterizaba a Platón?

Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, y es recordado porque fundó la Academia de Atenas, considerada la primera institución de educación superior en Europa. Su obra, escrita casi por completo en forma de diálogos, transformó áreas como la ética, la política y la metafísica.

A este filósofo lo caracterizó principalmente su teoría de las Ideas o Formas, la cual sostenía que el mundo físico que percibimos es solo una copia imperfecta y cambiante de una realidad superior, eterna e inmutable, a la que solo se accede a través de la razón. Utilizó el diálogo como método filosófico para buscar verdades absolutas sobre la justicia, la ética y el conocimiento, plasmando sus ideas en obras fundamentales como La República, de acuerdo con fuentes bibliográficas analizadas por la Inteligencia Artificial (Gemini).

Platón y una frase para analizar

“La ignorancia es la raíz y el tronco de todos los males” se encuentra entre las frases más conocidas de Platón. Con ella, el filósofo griego defendía una idea llamada intelectualismo moral, que básicamente significa que si alguien actúa de forma injusta, egoísta o cruel, no lo hace porque prefiera la maldad, sino porque tiene una idea distorsionada de lo que realmente es bueno.

En la mente de Platón, la ignorancia no es solo no saber datos o fechas; es no conocer el bien, la justicia y la verdad. Es por eso que para él la educación no era un lujo, sino la única herramienta real para sanar a la sociedad. Si cortas la raíz (la ignorancia), el árbol entero de los males se cae.

En la actualidad, analiza Gemini, esta frase es vista en cómo los prejuicios y la desinformación alimentan el odio, la polarización y las estafas sociales. Sin educación crítica, las sociedades repiten errores del pasado al confundir la manipulación con la verdad.