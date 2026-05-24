Platón, filósofo griego: “Los sabios hablan porque tienen algo que decir; los tontos porque tienen que decir algo”

La Universidad de Navarra (España) remarca en un artículo que, en un mundo donde el éxito se mide en términos de utilidad inmediata y beneficios tangibles, la filosofía se ve a menudo como una disciplina inútil o desfasada.

Noticias Querétaro del 21 de mayo 2026

Sin embargo, el escrito pone de relieve que aunque la filosofía no resuelve todos los problemas de la vida, sin ella no podríamos resolver ninguno. De esta manera, pone el acento en la utilidad de esta disciplina y nos invita a repasar las premisas de sus máximos exponentes.

¿Por qué se destaca a Platón?

Platón fue uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia y de toda la historia del pensamiento occidental. Su verdadera vocación se consolidó al convertirse en el discípulo más destacado de Sócrates de quien expandió sus ideas.

El aporte más famoso de este filósofo griego es la Teoría de las Ideas, donde propuso que el mundo físico que vemos es solo una sombra de una realidad perfecta e inmutable. A través de sus "Diálogos", donde casi siempre utiliza a su maestro Sócrates como protagonista, Platón debatió sobre la justicia, la verdad, el amor y la naturaleza del conocimiento, transformando la filosofía de una charla casual a una disciplina académica estructurada.

Platón y una frase célebre

Al recorrer la obra de Platón podemos encontrarnos con muchas de sus frases más resonantes como la que dice “Los sabios hablan porque tienen algo que decir; los tontos porque tienen que decir algo”. Con ella, el pensador griego da en el clavo con una gran verdad sobre la naturaleza humana y la comunicación.

Lo que Platón hace con esta frase es marcar la diferencia entre hablar con un propósito y hablar por rellenar el silencio. En la actualidad, analiza la Inteligencia Artificial (Gemini), esta frase se refleja perfectamente en el contraste entre la saturación de las redes sociales y la comunicación de valor, propia de quienes investigan, reflexionan y solo intervienen cuando su aporte es genuino y fundamentado. “Hoy más que nunca, ante el ruido digital constante, el verdadero valor no está en el volumen de lo que se dice, sino en el peso y la veracidad de los argumentos”, resume la IA.