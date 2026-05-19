Simone de Beauvoir, filósofa francesa: “No se nace mujer, se llega a serlo”

La filosofía surgió en la Antigua Grecia en Jonia, en Asia Menor, a principios del siglo VI a.c., de acuerdo a un informe del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El escrito explica que según su etimología, la filosofía es el amor a la sabiduría (viene del griego filos: amor y sophia: sabiduría).

Noticias Chihuahua del 8 de mayo 2026

En este punto, pone de relieve que a lo largo de los siglos el pensamiento ha tenido una fuerte influencia en la política y en el tipo de políticas que se implementan. Es por eso que hay muchos filósofos que lograron dejar un gran legado y que por eso son ampliamente estudiados.

¿Quién fue Simone de Beauvoir?

Entre esas mentas ilustradas se encuentra Simone de Beauvoir, una destacada filósofa, escritora y profesora francesa, considerada una de las figuras más influyentes del existencialismo y la máxima teórica del feminismo contemporáneo.

@filosofias_para_vivir 3 Reflexiones sobre el Amor y la Libertad — Simone de Beauvoir ♬ sonido original - FILOSOFIAS PARA VIVIR

A lo largo de su vida, Simone de Beauvoir desarrolló una obra fundamental que entrelazó la literatura con la reflexión profunda sobre la libertad, la responsabilidad individual y la condición humana. Además, fue ampliamente conocida por su militancia política y social.

Simone de Beauvoir y una frase profunda

Simone de Beauvoir revolucionó el pensamiento moderno al analizar históricamente la opresión de las mujeres y sentar las bases del feminismo de la segunda ola. Al respecto, "No se nace mujer, se llega a serlo" es, sin duda, una de las frases más célebres e influyentes de la historia del pensamiento feminista y pertenece a la filósofa francesa.

Esta frase proviene de su obra cumbre “El segundo sexo” (1949) y marcó un antes y un después en la forma en que entendemos la identidad, el género y la sociedad. Lo que Simone de Beauvoir planteaba es una distinción revolucionaria para su época entre lo biológico y lo cultural.

Hoy en día, concluye la Inteligencia Artificial (Gemini) que analizó esta frase, esta premisa de Simone de Beauvoir es el pilar para entender la distinción entre sexo y género, aplicándose directamente en las luchas por la diversidad, la deconstrucción de los roles de género tradicionales y la visibilización de las identidades trans y no binarias. Al recordar que la "feminidad" o la "masculinidad" son construcciones sociales y no destinos biológicos, la sociedad actual la utiliza como una herramienta de emancipación para que cada individuo defina su propia identidad y proyectos de vida en total libertad, libres de los estereotipos impuestos por el entorno cultural.