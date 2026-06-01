Sócrates, filósofo griego: “El orgullo divide a los hombres, la humildad los une”

Sócrates fue uno de los filósofos atenienses más influyentes de la antigüedad clásica, considerado el padre fundador de la filosofía occidental. Su legado se mantiene hasta el día de hoy y es una de las mentes más representativas de esta disciplina.

Noticias Veracruz del 29 de mayo 2026

La Inteligencia Artificial (Gemini) remarca que, a diferencia de los pensadores anteriores, Sócrates centró su atención en la ética, la virtud moral y el conocimiento humano, popularizando el método socrático o mayéutica, una técnica basada en el diálogo y en hacer preguntas incisivas para cuestionar las certezas y descubrir la verdad.

¿Qué caracterizaba a Sócrates?

Es en este marco que diversas fuentes de información revelan que a Sócrates lo caracterizó un método filosófico revolucionario basado en el diálogo y la mayéutica (el arte de hacer parir ideas), con el cual no pretendía enseñar verdades absolutas, sino guiar a sus interlocutores a descubrir sus propias contradicciones a través de preguntas punzantes.

Bajo su famosa premisa "solo sé que no sé nada", el filósofo griego adoptó una postura de humilde ignorancia frente al saber dogmático de su época, caminando descalzo por Atenas para incomodar a los poderosos y examinar la virtud, la justicia y el alma humana.

Sócrates y una frase atemporal

“El orgullo divide a los hombres, la humildad los une” es una frase profunda y atemporal de Sócrates que refleja a la perfección la esencia del pensamiento socrático (y de la filosofía clásica en general), centrado en la virtud, el autoconocimiento y la convivencia armónica.

En la actualidad, esta frase del filósofo griego se aplica directamente en la polarización de las redes sociales y el debate público, donde el orgullo y la necesidad de "tener razón" crean trincheras digitales que dividen a las personas; en contraste, la humildad se manifiesta en el diálogo empático, la escucha activa y la capacidad de cooperar en equipos diversos, demostrando que el verdadero progreso social y profesional solo se logra cuando dejamos de lado el ego para buscar soluciones comunes.