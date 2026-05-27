Stephen King, escritor estadounidense: “Los monstruos son reales y los fantasmas también lo son. Viven dentro de nosotros y a veces ganan”

Stephen King es reconocido como uno de los autores estadounidenses más prolíficos de los últimos años, reconocido a nivel mundial como el "rey del terror" después de tener bajo su firma libros como "El Resplandor", "Carrie" y por supuesto "It". A lo largo de los años muchas han sido las frases dichas por el autor que han servido como guía o ejemplo para afrontar diversas situaciones, tal es el caso de la que nos encuentra en este contenido: "Los monstruos son reales y los fantasmas también lo son. Viven dentro de nosotros y a veces ganan".

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¿Pero qué significa realmente estas palabras? ¿Qué sentido se le podría dar y en qué momento el autor la dijo? Pues resulta que esta frase de Stephen King sale nada más y nada menos que de su libro "El Resplandor", el escritor habría escrito esta novela cuando pasaba por momentos llenos de desesperación, sobre todo al sufrir una grave adicción al alcohol.

Con base en esa tormentosa época de su vida podríamos decir que a lo que Stephen King se refería al escribir: "Los monstruos son reales y los fantasmas también lo son. Viven dentro de nosotros y a veces ganan", es que hay que admitir que muchos de esos monstruos y fantasmas son cosas que cargamos en nuestra cabeza y en nuestros corazones, y tal y como demonios internos, y que muchas veces esos demonios pueden llegar a ganarnos, sin embargo la clave recae en "a veces ganan" pues si bien a lo largo de nuestras vidas podemos sufrir ciertas derrotas, no significa que será así para siempre.

¿Cuáles son los libros más vendidos de Stephen King?

De acuerdo a cifras reportadas entre el 2022 y el 2025 Stephen King tiene como libros más vendidos 5 obras que son indispensables en la biblioteca de cualquier lector:



El Resplandor

It

Apocalipsis

Cementerio de animales

Misery

Sin embargo hay que recordar que Stephen King ha publicado alrededor de 66 novelas en total, incluyendo las que firmó bajo su pseudónimo, por lo que la predilección por sus novelas más famosas puede cambiar de un momento a otro, siendo la mayoría de ellas vigentes incluso después de haberse publicado hace años.

