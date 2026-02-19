Guillermo del Toro, ganador del Oscar: “Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos. Decía ‘ya me pasó la vida y no hice nada’. Pero estoy aquí para decirles que no: tienen un chingo de tiempo”

A pocas semanas de la entrega 98 de los Premios Oscar, recordamos uno de los discursos más emotivos que Guillermo del Toro, múltiple ganador y nominado de los premios de La Academia, dio en el 2018 en México, con motivo de su presentación en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara:

"Ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos. Decía ‘ya me pasó la vida y no hice nada’. Pero estoy aquí para decirles que no: tienen un chingo de tiempo. El otro valor que tienen es la rabia de hacer cosas: ¡háganlas! Son dos recursos vitales para tener".

Este discurso se volvió sumamente viral en redes sociales, en donde se compartieron clips de la charla que tuvo el originario de Guadalajara frente a más de ocho mil personas quienes se dieron lugar para poder escuchar lo que uno de los más importantes directores mexicanos tenía para enseñarles.

Durante esta charla Del Toro les dio aliento y esperanza a todos los jóvenes que estuvieron ahí, muchos de los cuales habrían decidido abandonar sus sueños dentro de la carrera del cine o de las artes por miedo a "haber perdido mucho tiempo" y estar comenzando "demasiado tarde" en la persecución de sus metas.

Guillermo del Toro: ¿dónde nació y con qué película consolidó su carrera?

Guillermo del Toro nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1964. Estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara. Tiempo después se dedicó a especializarse en el diseño de maquillaje y efectos, fundando entonces la compañía Necropia y trabajando en comerciales para TV y de telenovelas mexicanas.

Pero todo cambió para el jalisciense cuando en 1993 hizo su debut en el cine comercial con "Cronos", película que lo hizo acreedor de diferentes premios Ariel. Después hizo su siguiente película "Mimic" con la que obtuvo los recursos suficientes para trasladarse a Estados Unidos, experiencia que el mismo director recuerda como "muy difícil".

¿Qué películas le dieron el Oscar a Guillermo del Toro?

Guillermo del Toro tiene un total de 3 premios Oscar por diferentes trabajos que han sido reconocidos por La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas:



Mejor Director por La Forma del Agua

Mejor Película por La Forma del Agua

Mejor Película Animada por Pinocchio