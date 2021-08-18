FOTOS | La historia de cómo la vida de Will Smith se transformó.

“Y esta es la historia pongan atención, de cómo mi vida se transformó, cambió de arriba a abajo lo que nunca pensé, y llegué a ser príncipe de todo Bel Air”, era el comienzo del intro de “El Príncipe del Rap” y de hecho, esto fue lo que pasó con Will Smith en la vida real.

Cuando Will Smith recibió la propuesta para ser el protagonista de una serie, jamás se imaginó que sería el detonador de múltiples cambios en su vida y en su carrera, y es que luego de casi ser asesinado a balazos, tener problemas de impuesto que lo llevaron a la quiebra, y de ser más o menos conocido, a ser una súper exitosa estrella.

Resulta ser que, para hacer sus primeras producciones discográficas, Will Smith consiguió un acuerdo económico de manos de un mafioso, y en realidad esto casi le cuesta la vida, pues al no poder pagarlo, este sujeto le disparó a su auto varias veces, sin embargo, para fortuna de todos, él logró escapar.

Aunque sobrevivió a las balas, Will la pasaba bastante mal en términos económicos, ya que tenía complicaciones por deudas de impuestos, estaba prácticamente quebrado.

Will ya era conocido como rapero, y aunque la televisora que producía el show tenía varias dudas de contratarlo, porque no contaba con ninguna experiencia en la actuación, finalmente le dieron la oportunidad de audicionar, y así descubrieron que su carisma les permitiría trabajar con él.

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Después del éxito de El Príncipe del Rap, Will logró ser el protagonista de 8 películas continuas, y eso por supuesto, se capitalizó en millonarias ganancias.

En la actualidad Will se dedica a la actuación, sigue rapeando, y además, es productor musical y cinematográfico, y por supuesto, no deja de sorprendernos a todos con sus espectaculares creaciones digitales.

¡Ponte fresco! Y disfruta de “El Príncipe del Rap” por Azteca 7.