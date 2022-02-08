FOTOS | Conoce las 10 cintas nominadas como Mejor Película.

Las nominaciones para la edición 94 de los Premios de la Academia, llegaron esta mañana y entre las 23 categorías se encuentra la de Mejor Película, la cual este año contó con 10 nominados.

Estos posibles ganadores son seleccionados por los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y esta mañana los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross, fueron los encargados de darnos a conocer a los nominados. ¿Quién es tu favorito?

¡Entérate! Lista completa de nominados a la entrega 94 de los premios Oscar.

Los galardones más importantes de la industria cinematográfica.

La premiación de los Oscar 2022 está cada vez más cerca y la cuenta regresiva ya empezó. Este año, la ceremonia está programada para el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. A cargo del productor y director estadounidense Glenn Weiss, además de una o un anfitrión que a la fecha no sabemos quién será.

Lo que sí sabemos y traemos para ti es la categoría estrella: Mejor Película ¿Conoces cada una de estas cintas nominadas? ¿Quién la protagoniza? ¿Quién fue el director o directora? No lo dudes más y da clic a las fotos y descubre por qué se ganaron un lugar en esta contienda.

Vive la #Oscarmanía en la ceremonia de premiación el próximo 27 de marzo por la pantalla de Azteca 7.

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