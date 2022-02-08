Lista completa de nominados a la entrega 94 de los premios Oscar.
Conoce la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2022 que competirán por la estatuilla dorada en la ceremonia que reconoce a lo mejor del cine.
¿Qué películas, actores y actrices están nominados a los premios Oscar 2022? Pues la espera terminó y este martes, 8 de febrero, al fin se hizo el anuncio que todos estaban esperando: la lista completa de nominados a la entrega 94 de los Oscar.
La actriz y presentadora Tracee Ellis Ross y el comediante Leslie Jordan fueron los encargados de revelar los nombres de las producciones cinematográficas, así como de los famosos que están nominados en las 23 categorías que reconocen a lo mejor del cine.
Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Película Extranjera fueron las ternas más esperadas de la ceremonia y fue una grata sorpresa para el público conocer qué cintas compiten en cada terna, así como las celebridades que se disputarán la estatuilla.
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A continuación te presentamos la lista completa de nominados a los premios Oscar 2022 y te invitamos a vivir la #Oscarmanía en la ceremonia de premiación el próximo 27 de marzo por la pantalla de Azteca 7.
Mejor Película:
Belfast (Laura Berwick, Kenneth Branagh y Tamar Thomas)
Coda (Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi, Patrick Wachsberger)
Don't Look Up (Adam McKay y Kevin Messick)
Drive My Car (Teruhisa Yamamoto)
Dune (Mary Parent, Denis Villeneuve y Cale Boyter)
King Richard (Tim White, Trevor White y Will Smith)
Licorice Pizza (Sara Murphy, Adam Somner y Paul Thomas Anderson)
Nightmare Alley (Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Bradley Cooper)
The Power Of The Dog (Jane Campion, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning y Roger Frappier)
West Side Story (Steven Spielberg y Kristie Macosko Krieger)
¡México está presente en las nominaciones de los premios Oscar 2022! Descubre aquí cuál es la película nominada de Guillermo del Toro. 🇲🇽🎬👉 https://t.co/apihBG8IAE #Oscarmanía #Oscars #OscarNoms pic.twitter.com/0hEdQ6oTNs— Azteca 7 (@AztecaSiete) February 8, 2022
Mejor Director:
Kenneth Branagh (Belfast)
Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)
Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)
Jane Campion (El Poder del Perro)
Steven Spielberg (West Side Story)
Estos son los nominados a Mejor Director en los premios Oscar 2022. ¡Checa aquí la lista completa! 🎬👉 https://t.co/apihBFR7c4 #Oscarmanía #Oscars #OscarNoms pic.twitter.com/Y1cwTDbcNp— Azteca 7 (@AztecaSiete) February 8, 2022
Mejor Actriz:
Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)
Olivia Colman (The Lost Daughter)
Penélope Cruz (Madres Paralelas)
Nicole Kidman (Todo sobre los Ricardos)
Kristen Stewart (Spencer)
En esta entrega 94 de los Oscar ellas son las nominadas para recibir el galardón de Mejor Actriz, apoya a tu favorita y lee sus nombres aquí. 🎞️👉 https://t.co/apihBFR7c4 #Oscarmanía #Oscars #OscarNoms pic.twitter.com/7XrsLDdwnu— Azteca 7 (@AztecaSiete) February 8, 2022
Mejor Actor:
Will Smith ('King Richard')
Denzel Washington ('La Tragedia de Macbeth')
Andrew Garfield ('Tick tick... Boom!')
Javier Bardem ('Todo sobre los Ricardos')
Benedict Cumberbatch ('El Poder del Perro')
Te presento a los nominados a Mejor Actor en los premios Oscar 2022, ¡lee la lista completa aquí! 🎥👉 https://t.co/apihBFR7c4 #Oscarmanía #Oscars #OscarNoms pic.twitter.com/HC7G7khuBn— Azteca 7 (@AztecaSiete) February 8, 2022
Mejor Actor de Reparto:
Ciarán Hinds (Belfast)
Troy Kotsur (Coda)
Jesse Plemons (El Poder del Perro)
J. K. Simmons (Being The Ricardos)
Kodi Smith-McPhee (El Poder del Perro)
Mejor Actriz de Reparto:
Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Ariana Debose (West Side Story)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (El Poder del Perro)
Aunjanue Ellis (King Richard)
Mejor Guión Adaptado:
Coda
Drive My Car
Duna
La Hija Oscura
El Poder del Perro
Mejor Película Animada:
Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs The Machines
Raya and the Last Dragon
Mejor Película Extranjera:
Drive My Car (Japón)
Flee (Dinamarca)
Lunana: A Yak In The Classroom (Bután)
The Hand of God (Italia)
The Worst Person In The World (Noruega)
¡Checa aquí la lista de las nominadas a Mejor Película Internacional en el Oscar 2022! 🎥👉 https://t.co/apihBG8IAE #Oscarmanía #Oscars #OscarNoms pic.twitter.com/5mEin2Uuzq— Azteca 7 (@AztecaSiete) February 8, 2022
Mejor Fotografía:
Duna
Nightmare Alley
The Power Of The Dog
The Tragedy of Macbeth
West Side Story
Mejor Diseño de Vestuario:
Cruella
Cyrano
Dune
Nightmare Alley
West Side Story
Mejor Largometraje Documental:
Ascension
Attica
Flee
Summer Of Soul (or...When the Revolution Could not be Televised)
Writing with Fire
Mejor Corto Documental:
Audible
Lead Me Home
The Queen Of Basketball
Three Songs For Benazir
Whe We Were Bullies
Mejor Edición:
Don't Look Up
Dune
King Richard
El Poder del Perro
Tick, Tick... Boom!
Mejor Maquillaje y Peinado:
Coming 2 America
ella
Dune
The Eyes of Tammy Faye
House of Gucci
Mejor Música Original:
Don’t Look Up (No Mires Arriba)
Duna
Encanto
El Poder del Perro
Mejor Canción Original:
Be Alive
Dos Oruguitas
Down To Joy
No Time To Die
Somehow You Do
Mejor Diseño de Producción:
Duna
Nightmare Alley
El Poder del Perro
West Side Story
The Tragedy of Macbeth
Mejor Corto de Animación:
Affairs of the Arts
Bestia
BoxBallet
Robin Robin
The Winshield Wiper
Mejor Corto Live Action:
Ala Kachuu - Take And Run
The Dress
The Long Goodbye
O My Mind
Please Hold
Mejor Sonido:
Belfast
Duna
No time to die
El Poder del Perro
West Side Story (Amor sin barreras)
Mejores Efectos Visuales:
Duna
Free Guy
No Time To Die
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Spider-Man: No Way Home
Mejor Adaptación:
Coda
Drive My Car
Duna
The Lost Daughter
El Poder del Perro
Mejor Guión:
Belfast
Don't Look Up
King Richard
Licorice Pizza
The Worst Person in The World