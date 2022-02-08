Lista completa de nominados a la entrega 94 de los premios Oscar.

¿Qué películas, actores y actrices están nominados a los premios Oscar 2022? Pues la espera terminó y este martes, 8 de febrero, al fin se hizo el anuncio que todos estaban esperando: la lista completa de nominados a la entrega 94 de los Oscar.

La actriz y presentadora Tracee Ellis Ross y el comediante Leslie Jordan fueron los encargados de revelar los nombres de las producciones cinematográficas, así como de los famosos que están nominados en las 23 categorías que reconocen a lo mejor del cine.

Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Película Extranjera fueron las ternas más esperadas de la ceremonia y fue una grata sorpresa para el público conocer qué cintas compiten en cada terna, así como las celebridades que se disputarán la estatuilla.

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A continuación te presentamos la lista completa de nominados a los premios Oscar 2022 y te invitamos a vivir la #Oscarmanía en la ceremonia de premiación el próximo 27 de marzo por la pantalla de Azteca 7.

Mejor Película:

Belfast (Laura Berwick, Kenneth Branagh y Tamar Thomas)

Coda (Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi, Patrick Wachsberger)

Don't Look Up (Adam McKay y Kevin Messick)

Drive My Car (Teruhisa Yamamoto)

Dune (Mary Parent, Denis Villeneuve y Cale Boyter)

King Richard (Tim White, Trevor White y Will Smith)

Licorice Pizza (Sara Murphy, Adam Somner y Paul Thomas Anderson)

Nightmare Alley (Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Bradley Cooper)

The Power Of The Dog (Jane Campion, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning y Roger Frappier)

West Side Story (Steven Spielberg y Kristie Macosko Krieger)

¡México está presente en las nominaciones de los premios Oscar 2022! Descubre aquí cuál es la película nominada de Guillermo del Toro. 🇲🇽🎬👉 https://t.co/apihBG8IAE #Oscarmanía #Oscars #OscarNoms pic.twitter.com/0hEdQ6oTNs — Azteca 7 (@AztecaSiete) February 8, 2022

Mejor Director:

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (El Poder del Perro)

Steven Spielberg (West Side Story)

Mejor Actriz:

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Madres Paralelas)

Nicole Kidman (Todo sobre los Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

En esta entrega 94 de los Oscar ellas son las nominadas para recibir el galardón de Mejor Actriz, apoya a tu favorita y lee sus nombres aquí. 🎞️👉 https://t.co/apihBFR7c4 #Oscarmanía #Oscars #OscarNoms pic.twitter.com/7XrsLDdwnu — Azteca 7 (@AztecaSiete) February 8, 2022

Mejor Actor:

Will Smith ('King Richard')

Denzel Washington ('La Tragedia de Macbeth')

Andrew Garfield ('Tick tick... Boom!')

Javier Bardem ('Todo sobre los Ricardos')

Benedict Cumberbatch ('El Poder del Perro')

Te presento a los nominados a Mejor Actor en los premios Oscar 2022, ¡lee la lista completa aquí! 🎥👉 https://t.co/apihBFR7c4 #Oscarmanía #Oscars #OscarNoms pic.twitter.com/HC7G7khuBn — Azteca 7 (@AztecaSiete) February 8, 2022

Mejor Actor de Reparto:

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (Coda)

Jesse Plemons (El Poder del Perro)

J. K. Simmons (Being The Ricardos)

Kodi Smith-McPhee (El Poder del Perro)

Mejor Actriz de Reparto:

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana Debose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (El Poder del Perro)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Mejor Guión Adaptado:

Coda

Drive My Car

Duna

La Hija Oscura

El Poder del Perro

Mejor Película Animada:

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs The Machines

Raya and the Last Dragon

Mejor Película Extranjera:

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

Lunana: A Yak In The Classroom (Bután)

The Hand of God (Italia)

The Worst Person In The World (Noruega)

Mejor Fotografía:

Duna

Nightmare Alley

The Power Of The Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Mejor Diseño de Vestuario:

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Mejor Largometraje Documental:

Ascension

Attica

Flee

Summer Of Soul (or...When the Revolution Could not be Televised)

Writing with Fire

Mejor Corto Documental:

Audible

Lead Me Home

The Queen Of Basketball

Three Songs For Benazir

Whe We Were Bullies

Mejor Edición:

Don't Look Up

Dune

King Richard

El Poder del Perro

Tick, Tick... Boom!

Mejor Maquillaje y Peinado:

Coming 2 America

ella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Mejor Música Original:

Don’t Look Up (No Mires Arriba)

Duna

Encanto

El Poder del Perro

Mejor Canción Original:

Be Alive

Dos Oruguitas

Down To Joy

No Time To Die

Somehow You Do

Mejor Diseño de Producción:

Duna

Nightmare Alley

El Poder del Perro

West Side Story

The Tragedy of Macbeth

Mejor Corto de Animación:

Affairs of the Arts

Bestia

BoxBallet

Robin Robin

The Winshield Wiper

Mejor Corto Live Action:

Ala Kachuu - Take And Run

The Dress

The Long Goodbye

O My Mind

Please Hold

Mejor Sonido:

Belfast

Duna

No time to die

El Poder del Perro

West Side Story (Amor sin barreras)

Mejores Efectos Visuales:

Duna

Free Guy

No Time To Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Mejor Adaptación:

Coda

Drive My Car

Duna

The Lost Daughter

El Poder del Perro

Mejor Guión:

Belfast

Don't Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in The World