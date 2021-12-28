FOTOS | ¿Existe vida después de la muerte?

Se dice que lo único seguro que tenemos es la muerte, pero ante una afirmación como esta, existen muchas preguntas sin resolver, y por esta razón, científicos y religiosos han explorado las posibles respuestas al misterio en torno al más allá. ¿Existe vida después de la muerte? Esto es lo que se sabe.

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Uno de los mayores misterios de la humanidad, es lo que ocurre después de la muerte, si existe o no continuidad de lo que fue la vida, o si la reencarnación es posible, o incluso se ha cuestionado sobre cuál es el destino de las almas al encontrar su descanso eterno, ¿a dónde van?

Cuando todo el sistema se detiene, el corazón, el cerebro se paralizan por completo, la sangre deja de fluir, y el cuerpo comienza a enfriarse, se dice que lo que ocurre después, puede ser distinto para cada persona, algunos hablan de oscuridad, otros más de la luz, esa famosa luz que encuentras tras atravesar el umbral de la vida y la muerte, pero en definitiva, a la fecha no existe una conclusión al respecto.

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Algunos científicos han reconocido que es muy probable la teoría de la vida después de la muerte, ya que, encontraron actividad de “partículas y fuerzas espirituales”, en un campo cuántico, por lo que se cree que la validación científica sobre la existencia del más allá, podría llegar en cualquier momento.

Lo cierto es que, cuando te queda Un Día Para Vivir, vale la pena pensar en la existencia del más allá.

