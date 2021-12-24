7 impactantes escenas de Un Día Para Vivir. (VIDEO)

Gracias a la serie Un Día Para Vivir, pudimos analizar y reflexionar sobre los asuntos pendientes, aquellos que de cierta forma nos permiten quedarnos en este plano terrenal, si es que se cumplen, de lo contrario la mensajera de la vida te acompañará al otro lado.

Te dejamos 7 capítulos, cuyas escenas nos hicieron reír, llorar o emocionarnos tanto, y que nos hicieron pensar ¿qué haríamos con sólo 24 horas de vida?

Nunca es tarde para abrazar la felicidad, pero a Rosalinda le quedan sólo 24 horas para cumplir algunos pendientes por resolver antes de arrepentirse, aunque su familia crea que es una locura.

Un Día Para Vivir | Demencia.

Lulú no quiere darse el tiempo para solucionar un pendiente de su pasado, pero, la vida se le escapa de las manos y deberá echar un vistazo a su realidad.

Un Día Para Vivir | Vida Virtual.

El matrimonio de Jario y Luisa no va nada bien, la toxicidad que hay entre ellos desespera a muchos, incluyendo a Ella. Una advertencia para dos personas, que hacen hasta lo imposible para dañarse entre sí. ¿Podrán conseguir tiempo extra? o será que quieren llevar esta pelea hasta el más allá...

Un Día Para Vivir | Tóxicos.

Hacer justicia por propia mano, puede ser contraproducente. Para Sara, vivir sin su marido y sin su bebé, es un ciclo interminable. La venganza ocasionará que sólo tenga 24 horas de vida. Y el pendiente que la hostiga podría ser clave para saber toda la verdad.

Un Día Para Vivir | El Castigo.

Simón se encontrará con un fantasma del pasado (aunque no lo sepa al principio), y Ella tendrá que romper todas las reglas por una promesa que hizo. Simón tendrá que enfrentar la verdad y por más dolorosa que sea, debe de aceptarla y tal vez así pueda tener un poco más de tiempo.

Un Día Para Vivir | Ella.

Cristian perdió la esperanza en la humanidad, pero, el amor podría ser la clave para solucionar ese pendiente que enfrenta cuando sólo le queda Un Día Para Vivir.

Un Día Para Vivir | Matías.

Aún un juez implacable y sigiloso, conocido por ser mano dura con los criminales, tiene pendientes por resolver, y el impune asesinato de su hija se convirtió en su propia condena.

Un Día Para Vivir | El Juez.

No te pierdas los mejores capítulos de esta serie de lunes a jueves 8:30 p.m por Azteca 7