FOTOS | Ferdinand y por qué no debes juzgar a un toro por sus cuernos.

Si te gustan las historias emocionantes, llenas de drama y acción, pues con Ferdinand no es. 😅 Peeero este toro, sin duda, se robará tu corazón, aunque te adelantamos algo: no te dejes llevar por las apariencias, porque podrá parecer una bestia peligrosa y en realidad es el más tierno.

Este pequeño es el protagonista de Olé, El Viaje de Ferdinand, una película en la que podremos ver la verdadera amistad, además nos dará una gran lección de por qué no hay que juzgar a un toro por sus cuernos y mucho más.



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Entonces ve por tu recalentado, ponte cómodo y te invitamos a disfrutar esta maravillosa cinta de un toro de corazón, ¡esta noche por Azteca 7! Y no olvides usar el hashtag #ComienzoElAñoCon porque te estaremos leyendo en redes sociales. 📲

