FOTOS | Guía Para Descubrir El Centro De La Tierra

Sabemos que en varias culturas de muchas partes del mundo, se han creado una serie de historias para entender como fue creada la Tierra o que hay en su interior. Muchas de estas historias tienen similitudes interesantes y una de ellas fue creada por el escritor, poeta y dramaturgo francés Julio Verne, llamada Viaje Al Centro De La Tierra.

En esta historia, vemos la expedición de un profesor de mineralogía al interior de la Tierra. Y fue tanto su éxito que tuvo varias adaptaciones, tanto en la pantalla chica como en grande y recientemente bajo la dirección de Eric Brevig.

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En esta cinta, protagonizada por Brendan Fraser, Josh Hutcherson y Anita Briem podremos ver a tres exploradores que se sumergirán en las entrañas de los nuevos mundos, que se ocultan por debajo de la superficie de la tierra, iniciando un asombroso viaje a través de lugares increíbles y plagados de graves peligros.

Por eso te dejamos una guía para que conozcas cada punto o ser que habita el interior de la tierra. Así que dale clic a las fotos y no te pierdas este domingo Viaje Al Centro De La Tierra, por Azteca 7.



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