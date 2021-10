Él es el hijo de Will Smith del que pocos hablan.

Hay celebridades que adoran hablar de su vida privada, no sólo ante la prensa, también en sus redes sociales, por lo que tooodos sus fans saben de pies a cabeza quiénes son sus familiares, sus mejores amigos, los lugares que frecuentan, incluso sus gustos más íntimos. Pero hay quienes prefieren pasar desapercibidos en estos temas o ser un poco más discretos.

Tal es el caso de Will Smith , pues si bien es de las máximas figuras de Hollywood y tiene al mundo a sus pies, hay detalles de su vida que no todos conocen y entre ellos destaca el hijo del que pocos hablan. ¿Espera, tiene tres hijos?

¡Así es! Will tiene otro retoño (bueno, ya no tanto) que algunos no tenían idea de su existencia y hablamos de Trey Smith, su hijo mayor, fruto de su matrimonio que tuvo en 1992 con la empresaria Sheeree Zampino.

Aunque al principio parecía marchar todo bien en este matrimonio, lo cierto fue que en 1995 llegó su fecha de expiración; esto detonó el distanciamiento entre Trey y Will, por lo que fueron perdiendo el contacto.

Pero nada que el tiempo no cure. A pesar de que el actor de películas como ‘Yo, Robot', ‘Soy Leyenda’ o ‘Después de la Tierra', rehizo su vida con Jada Pinket y tuvo dos hijos que son súper famosos, Willow y Jaden, de 20 y 23 años respectivamente, no tardó en volver a retomar esa relación con Trey.

¿A qué se dedica Trey Smith?

En la actualidad, Trey tiene 28 años (casi 29, pues el 11 de noviembre es su cumpleaños), es actor, se ha desempeñado como presentador de algunos proyectos, pero su verdadera pasión es otra.

De hecho, es productor de música electrónica y se desempeña como DJ. Su trabajo lo comparte en sus redes sociales, donde además se puede ver la buena relación que lleva con sus medios hermanos y con su madrastra, con quienes ha posado en varias ocasiones y los presume con orgullo.

Y lo que más les agrada a sus más de 810 mil fans de Instagram no es solo su buen corazón y su música, sino su 1.90 de estatura y su atractivo físico, ¡no cabe duda que es un Smith !



