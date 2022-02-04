FOTOS | La tétrica historia oculta de El Sexto Sentido.

Seguramente has visto ‘El Sexto Sentido’ (Sixth Sense) y más de una vez te ha dado miedo, sobre todo si te atreves a ver esta película de noche, con las luces apagadas y completamente solo; pero esta ocasión te contaremos algo que no habías notado.

Y es que por más que hayas puesto atención en esta película y a la famosa frase que con solo escucharla te mueres de miedo: “Veo gente muerta”, hay otro detalle que pocos conocen sobre esta cinta protagonizada por Haley Joel Osment, quien interpreta a Cole Sear.

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Es por eso que a continuación te contaremos la tétrica historia oculta detrás de El Sexto Sentido, que no es ficción, es parte de la realidad y te va a enchinar la piel. ¡Desliza nuestra galería y entérate!



¡Pero lo más importante, no te pierdas El Sexto Sentido esta noche por Azteca 7!