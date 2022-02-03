Quiz: ¿Qué tanto sabes sobre los shows de medio tiempo del Super Bowl?

El próximo 12 de febrero reúne a toda tu familia para que disfrutes un Super Bowl #FueraDeEsteMundo por Azteca 7, pero antes de que empiece toda esta fiesta deportiva de la NFL te invitamos a que nos demuestres qué tanto sabes del show de medio tiempo.

Sí, pues el encuentro deportivo está amenizado cada año por celebridades musicales que lo han entregado todo en el escenario en este show de medio tiempo.

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Algunos han causado polémica por sus coreografías, vestuarios, invitados; otros pasaron desapercibidos, pero el show de medio tiempo sí o sí da mucho de qué hablar.

Así que te invitamos a que nos demuestres qué tanto sabes del show de medio tiempo en este divertido quiz. ¡Juega con nosotros y descubre si has puesto atención en cada detalle!

¡Pero lo más importante, no olvides que el 12 de febrero tienes una cita para vivir la emoción del <b class="rte2-style-bold">Super Bowl LVII a las 5:00 p. m. por la pantalla de Azteca 7</b>! 🏈🏟📺