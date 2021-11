FOTOS | Las 7 mejores películas de Sandra Bullock.

Desde sus inicios, Sandra ha destacado en el cine y ha demostrado ser una actriz multifacética con sus diferentes personajes y aquí te dejamos algunas de sus mejores películas.

Seguramente has reído, llorado, te has enojado y hasta has aprendido con los personajes que Sandra Bullock ha interpretado durante su trayectoria en el cine, pues no cabe duda que es una profesional y en cada proyecto deja su cien por ciento para ser memorable.

Pocas celebridades lo han logrado, pues si bien actuar en una película les va a dar notoriedad ante el mundo entero, no todos consiguen ser recordados y que su trabajo trascienda, pero sí es el caso de Sandra, quien ha cautivado al público con sus personajes y hasta ha recibido premios, entre ellos un Oscar a Mejor Actriz por la cinta ‘Un sueño posible’ (The Blind Side).

Y honor a quien honor merece, es por eso que a continuación te presentamos un conteo con algunas de las 7 mejores películas de Sandra a lo largo de su trayectoria.

1. Máxima Velocidad (Speed)

En este filme, Sandra le da vida a ‘Annie Porter’ y junto a ‘Jack Traven’, interpretado por Keanu Reeves, deberán poner a salvo a los pasajeros de un autobús que lleva una bomba y harán de todo para desactivarla.

2. La Red (The Net)

En esta producción cinematográfica, Bullock interpreta a ‘Ángela Bennet’, una analista informática que, sin querer, termina en medio de un caso de conspiración, por lo que su vida corre peligro.

3. Miss Simpatía (Miss Congenialty)

Esta es tal vez la película que más la ha marcado en su carrera, donde la agente ‘Gracie Hart’ del FBI se infiltra en un concurso de belleza para atrapar a un criminal.

4. La Casa del Lago (The Lake House)

En esta película Sandra da vida a ‘Kate Foster’ y debe resolver un misterio que surge a través de la correspondencia de ‘Alex Wyler’, de quien se enamora. Y sí, este trabajo es su reencuentro con Keanu Reeves.

5. La Propuesta (The Proposal)

Comenzamos odiando a ‘Margaret Tate’ y terminamos adorando su personaje en esta cinta llena de diversión y romance, pues el personaje de Sandra debe evitar ser deportada a Canadá y a cambio idea el plan de casarse con su asistente ‘Andrew Paxton’ (Ryan Reynolds) -a quien, por cierto, no le da el mejor trato- y entre tantos enredos y destape de secretos, terminan cayendo en las redes del amor.

6. Gravedad (Gravity)

La doctora ‘Ryan Stone’ queda atrapada en medio de la nada en su primera misión espacial, y aunque en un momento casi pierde la esperanza de ser recatada, busca a toda costa el camino a casa. Una trama muy desesperante que te mantiene al filo del asiento durante poco más de una hora y media.

7. Ocean’s 8: Las Estafadoras

‘Debbie Ocean’ crea un plan para robar un collar de más de 150 millones de dólares en plena celebración de la Met Gala, por lo que reclutará a las mejores para que la ayuden a cumplir con su objetivo.

Estas son solo algunas de las cintas en las que hemos visto a Sandra en acción, rodeada de misterio, comedia y mucho amor, por lo que quedaron fuera varias películas que seguramente merecen profundizar o un lugar mejor en este breve listado.

Incluso, este 2021 se espera la nueva cinta que protagonizará Bullock, que lleva por nombre ‘Imperdonable’ y tras la salida de su tráiler, muchos ya tienen grandes expectativas sobre su actuación. Cabe resaltar que este filme llegará el 10 de diciembre a través de una plataforma de streaming.

¿Tú cuál crees que es la mejor de las películas de Sandra? Aunque no cabe duda que es la favorita de muchos, pues a sus 57 años sigue cosechando éxitos y nos tiene acostumbrados a su impecable actuación.



¡Cuéntanos en nuestras redes sociales cuál es tu peli favorita donde actúa Sandra, pero lo más importante: no te la pierdas este sábado en 'La Propuesta' por Azteca 7!