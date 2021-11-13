¿Qué tan pasados de moda están los zapatos de Andy Sachs de El Diablo viste a la moda?

Una joven talentosa, llena de energía, con ganas de aprender y salir adelante, así es como Andrea Sachs (personaje interpretado por la actriz Anne Hathaway) llegó a la redacción de la revista Runway, un lugar en el que la moda lo era tooodo y aunque para ella lo esencial no estaba en la vestimenta, para las personas que trabajaban ahí lucir impecable y en tendencia era como tu "carta de presentación".

Y fue justamente en Runway donde vimos a Andy crecer en todos los sentidos, pues si bien llegó vistiéndose con atuendos muy sencillos y que eran cómodos para ella, lo cierto fue que de ahí salió conociendo cómo combinar la bolsa con los zapatos y a los grandes diseñadores.

Por lo que su estilo cambió por completo, de aquella chica que llevaba zapatos pasados de moda, se convirtió en una mujer en tendencia. Sin embargo, aquí surge la pregunta de si en realidad todo lo que Andy se ponía para ir al trabajo estaba fuera de temporada o era una mala elección, sobre todo aquellos mocasines negros que combinó con su outfit que consistiía en una camisa azul cielo, un suéter azul en tono más fuerte, una falda larga con rombos (que le llegaba abajo de la rodilla), unas medias negras y esos mocasines negros que nadie olvidará.

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Y es que lo que más le criticó su jefa, Miranda Priestly (Meryl Streep), fue eso, el no lucir perfecta o siquiera delgada y se lo hizo saber desde el primer momento que pisó las oficinas de Runway.

Incluso en su entrevista de trabajo para el puesto de Asistente de Miranda, que era la Jefa de Redacción de la revista, le dijo con toda franqueza que no tenía estilo ni buen gusto para vestir -mientras la miraba de arriba hacia abajo- y no… ¡no era una pregunta!

Para Miranda, esos zapatos negros que con su mirada casi obliga a la nueva 'Emily' a quitárselosen su primer día de trabajo, eran "horrendos"; pero varios años después ese icónico calzado unisex resultó ser una joya y se volvió tendencia. ¡Así es! Después de todo Andrea no estaba nada perdida en cuanto a su elección de mocasines.

Esos mocasines de punta cuadrada que en 2006 no le agradaron para nada a Miranda, en pleno 2021 (y también desde 2020) son zapatos que podemos ver a cualquiera en la calle u oficina usando con mucho orgullo, pues resurgieron con un toque más llamativo y una conocida marca española de grupo Inditex los trajo de vuelta, según indicó una revista de moda hace unos meses.

Ahora, esos zapatos fueron remasterizados y aparecieron en el mercado hechos de cuero, con acabado de animal print (de cocodrilo) y que simulan ser, a la vez, de charol. Sin duda, es un calzado que muchas "matarían" por tener en su clóset para combinar no con una falda como la de Andrea, pero sí con mezclilla y hasta calcetas blancas, transparentes o negras, o al menos eso es lo que los fashionistas recomiendan.

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No cabe duda que la moda va cambiando y a final de cuentas, bueno, varios años más tarde, podemos reconocer que Andy Sachs tenía razón en su elección, sólo que pudo haber usado un mejor outfit para combinar esos zapatos que a simple vista parecían "horrendos", pero que terminaron siendo muy a la moda.

¿Crees que en pleno 2021 Miranda se atrevería a usar estos mocasines que tanto le criticó a su nueva Emily? Y es que Sachs fue la burla de varios de sus compañeros de Runway, pues no aprobaban su vestimenta, pero de un momento a otro todos la admiraron cuando salió a flote su nuevo estilo que hasta a la señora Priestly dejó con la boca abierta.

¿Tú los usarías, ya los tienes, cómo los has combinado? Platícanos en redes sociales usando el hashtag #MentiraPiadosa, si te agradan los zapatos de Andy Sachs y recuerda lo más importante: ¡no te pierdas El Diablo viste a la Moda este sábado por Azteca 7!

