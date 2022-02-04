FOTOS | Mel Gibson, ¿el consentido de Hollywood pese a sus escándalos?

Cada que alguien habla sobre Mel Gibson, seguramente saldrán a relucir sus mejores películas, pues cuenta con un amplio repertorio de producciones en las que ha sido el protagonista; sin embargo, es casi una obligación sacar a relucir sus escándalos.

Resulta que Mel Gibson es uno de los actores más destacados de Hollywood, pero también uno de los más “especiales”, porque saben el carácter que se carga, así como las polémicas que ha ocasionado. A pesar de esto, Hollywood ha decidido hacer como que no se dan cuenta de sus problemas y darle un lugar privilegiado.

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Incluso varios han llegado a pensar que Mel Gibson es el “consentido” de Hollywood, pero ¿qué hay de cierto en todo lo anterior? ¿Por qué le siguen abriendo la puerta en la meca del cine a pesar de sus fuertes escándalos? ¡Desliza nuestra galería y entérate!



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