FOTOS | Melissa Joan Hart celebra 18 años junto a su atractivo esposo.

Estamos seguros que los fans de la serie “Sabrina: la bruja adolescente” deseaban con todo su corazón que el romance entre Sabrina Spellman y Harvey Kinkle trascendiera la ficción convirtiéndose en una relación real entre los actores Melissa Joan Hart y Nate Richert, pero no fue así.

La actriz que dio vida a la joven bruja encontró el amor a lado de un cariñoso y muuuy atractivo hombre llamado Mark Wilkerson, con el que precisamente hoy cumple 18 años de feliz matrimonio.

Fue en 2003 cuando Melissa se juró amor eterno frente al altar con Mark, vocalista y guitarrista de la banda de rock alternativo Course of Nature, en una romántica ceremonia en Florencia, Italia, y desde este entonces se han convertido en una de las parejas más estables de Hollywood.

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Joan Hart y Wilkerson se conocieron en 2002 en el Derby de Kentucky y 14 meses después se casaron. “Fue amor a primera vista y estábamos enloquecidos. No sabíamos lo que el futuro nos prepararía, pero no pude haber elegido a un mejor hombre para compartir mi vida y tener hermosos bebés. ¡Lo haría de nuevo en un segundo!”, declaró la actriz.

La ceremonia fue televisada en la miniserie de la ABC “Family, Tying the Knot”, pero existe una tierna y graciosa escena que solo vive en la memoria de la actriz. “La parte más memorable de mi boda fue durante los votos. Mark estaba llorando tan fuerte y se suponía que debíamos agachar la cabeza, ¡pero se le había llenado la nariz! Tenía el pañuelo de mi abuela en mi escote, así que mientras el sacerdote hablaba, metí la mano en mi vestido y todos rieron, la única parte del día que no fue captada por la cámara”.

BENDITA ENTRE LOS HOMBRES

El destino de Joan Hart es estar rodeada siempre de hombres, pues además de su esposo, la actriz es madre de tres jovencitos: Mason que nació en 2006, Braydon en 2008 y el pequeño Tucker nacido en 2012, los cuales se han convertido en su motor de vida y fuente de máxima felicidad.

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No cabe duda que la vida de Melissa dio un giro total tras finalizar “Sabrina: la bruja adolescente”, y aunque sigue trabajando en televisión, se ha enfocado en la crianza de sus pequeños y su matrimonio.

No te pierdas “Sabrina: la bruja adolescente” por la pantalla de Azteca 7.