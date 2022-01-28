FOTOS | ¿Peleas en el set? ¿Por qué no salió El Tesoro Del Amazonas 2?

El Tesoro Del Amazonas es una película dirigida por Peter Berg (director de cintas como Colateral, Battleship: Batalla Naval y la última película de Hércules), dicha cinta es protagonizada por Dwayne Johnson (La Roca), Seann William Scott, Christopher Walken y Rosario Dawson.

La trama de la historia gira con la búsqueda de un objeto antiguo llamado “el gato del diablo” en lo profundo de la jungla del Amazonas, aunque al principio Beck (Dwayne Johnson) sólo buscaba a Travis (Seann William Scott), sin imaginar que se iban a involucrar con el señor Hatcher (Christopher Walken) el jefe de una mina y una comunidad de la zona, que también quieren el tesoro.

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Y la secuela ¿Pa´ cuándo?

Este año, la cinta cumple 19 años desde su estreno, y al año de que salió, se habló de una segunda parte, pero ¿por qué no salió a la luz? Muchos hablan de pleitos en el set, otros que son tema del presupuesto, y algunos que las agendas de los actores.

Así que no te quedes con la duda y dale clic a las fotos y entérate de todos detalles.

No te pierdas este domingo El Tesoro Del Amazonas por la pantalla de Azteca 7.



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