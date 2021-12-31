FOTOS | Talentos Ocultos: las frases más inspiradoras y conmovedoras.

Lucharon contra la desigualdad que vivieron en su época, salieron adelante a pesar de sus circunstancias y se ganaron un lugar en la historia mundial gracias a su gran intelecto, pues fueron mujeres brillantes, pero que con una oportunidad bien aprovechada cambió su vida para siempre y eso es justamente lo que retrata Talentos Ocultos (Hidden Figures)

Esta cinta, más allá de estar repleta de escenas y frases que conmueven e inspiran, plasma el empoderamiento que tuvo un grupo de mujeres extraordinarias con historias ordinarias en casa, como el ser el sostén de la familia una vez que enviudaron, el salir a buscar una oportunidad de trabajo y ser rechazadas por su color de piel o el destacar en un ambiente liderado por hombres.

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Pero cuyos talentos ocultos las llevaron a tener el lugar que se merecían. Es una cinta basada en hechos reales, con un elenco potente y si buscas inspiración, aspiración o superación en medio de un momento difícil, te dejamos estas frases que te sacudirán. ¡Desliza nuestra galería!



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