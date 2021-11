Los personajes más memorables de Octavia Spencer en el cine.

Hablar de Octavia Spencer es resaltar el trabajo fílmico de una gran actriz, pues es de las pocas figuras de Hollywood que en cada proyecto logra sobresalir y dejar muy marcado su personaje. Prácticamente, no hay película en la que pase desapercibida.

Y es que a sus 51 años, Octavia ha forjado una trayectoria sólida, por la cual cada año suma diferentes proyectos a su ya larga lista de películas, series y demás participaciones en la pantalla, por lo que nos queda claro que lo suyo sí son los reflectores.

Es por eso que a continuación te presentaremos las mejores películas en las que Octavia ha dado un gran trabajo, pues la hemos visto actuando en inquietantes dramas, dando su cien por ciento en comedia, hasta en acción, ciencia ficción y el género de terror Spencer tiene un lugar bien ganado. ¿Acaso hay algún personaje que no sepa hacer bien?

El debut de Octavia en el cine fue en 1996 y desde entonces, ha destacado en todo aquel proyecto que le ponen de frente; incluso en El Hombre Araña (Spiderman), ya que para ella no hay personajes pequeños, aunque aquí interpretó a una cajera.

Sí, Octavia no tiene problema en tener en sus manos un protagónico o una figura secundaria, pues sólo ella logra ser una pieza clave. Así como en Legalmente Rubia 2 (Legally Blonde 2: Red, White & Blonde); en este divertido filme fue nada menos que una guardia de seguridad.

Así podríamos seguir hablando de Octavia, quien en su colección de géneros también destaca el de terror. Entonces la hemos visto en Pulse: La Puerta de los Muertos, Halloween II (como la enfermera Daniels) y Arrástrame al Infierno (Drag me to Hell).

Pero la mejor parte de su carrera llegó con su interpretación de Minny Jackson en Historias Cruzadas (The Help), película en la que brilló como nunca, incluso la hizo acreedora a varias nominaciones de importantes premios, entre ellos el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, el BAFTA, el Globo de Oro y el del Sindicato de Actores, todos en la misma terna.

Pues cómo olvidar esa característica frase, “Eat my sh*t”, que pasó a la historia, cuando se venga de Hilly Holbrock (Bryce Dallas Howard) y le entrega un pastel hecho con sus necesidades fisiológicas.

Tras este despunte en su carrera, le siguieron más éxitos como Tanya en ‘Snowpiercer'; Johanna Reyes en La serie Divergente: Insurgente (The Divergent Series: Insurgent); Mrs. Otterton en Zootopia, sí, hasta en películas para niños.

Pero nada como su actual estatus en el séptimo arte, ya que se bien posicionó en La Forma del Agua como Zelda; en Talentos Ocultos (Hidden Figures) como Dorothy Vaughn, sin duda, uno de los personajes más excepcionales de Octavia.

En esta cinta dio vida a la legendaria Dorothy Vaughn, una destacada mujer en la historia, una brillante matemática que trabajó en la agencia que precedió a la NASA, la NACA (National Advisory Committee for Aeronautics). Aquí, Spencer dio vida a una madre de familia (con 6 hijos) que formó parte del grupo de mujeres llamadas “computadoras humanas” que consiguió que astronautas americanas llegaran al espacio.

Sin embargo, el éxito persigue a Octavia, por lo que este 2021 la pudimos ver en otros filmes como Las Brujas (The Witches) , junto a Anne Hathaway ; así como en Ma, que salió a través de una plataforma de streaming.



¡Y esta noche podrás disfrutar de la magnífica actuación de Octavia en Talentos Ocultos por Azteca 7!