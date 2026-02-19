¡CONFIRMADO! Frankie Muniz, de Malcolm el de en medio, viene México: esto costarán los boletos para verlo en CDMX

Yes, no, maybe… I don’t know! Frankie Muniz, famoso por protagonizar la serie de Malcolm el de en medio, confirma visita a México. El aclamado actor viene a CDMX como invitado de honor para el 30° Aniversario de La Mole y aquí te tenemos TODOS los detalles: cuándo vendrá (fechas), cuánto costarán los boletos para verlo (precios) y más…

Frankie Muniz, de Malcolm el de en medio, viene México: ¿Cuándo será su visita? Aparta estas FECHAS

La visita de Frankie Muniz a tierras aztecas fue confirmada por La Mole, a través de una publicación realizada en sus redes sociales la tarde de este miércoles, 18 de febrero. La cita con el corredor de NASCAR será el próximo sábado, 14, y domingo, 15 de marzo.

“La estrella de la amada serie de televisión Malcolm In TheMiddle y corredor de la NASCAR Craftsman Truck Series, Frankie Muniz, viene a La Mole - Edición de 30 aniversario”, se lee en la publicación. “Nuestro invitado es también conocido por su trabajo en las dos cintas del agente Cody Banks, y en Big Fat Liar. (...) ¡No te pierdas su visita el sábado 14 y el domingo 15 de marzo! Preventa de fotos y firmas muy pronto…”.

¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! 🤯 La estrella de la amada serie #MalcolmInTheMiddle y corredor de la NASCAR Craftsman Truck Series, @frankiemuniz, viene a #LaMole30.

📺 Sábado 14 y domingo 15 de marzo.#Pr1meroLaMole pic.twitter.com/HGVpKWGsAA — La Mole Convention (@lamolemx) February 18, 2026

¿Cuánto costarán los boletos para ver a Frankie Muniz en CDMX? Posibles precios

La Mole 2026 tendrá una duración de tres días, del 13 al 15 de marzo, en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México. Según la boletera oficial del evento, el acceso general por día es de $700 pesos mexicanos (más cargos), mientras que el abono para los 3 días está en $1,500 pesos (más cargos). Si deseas adquirir el paquete especial del 30° Aniversario, te saldrá en $2,999 pesos (más cargos). Este incluye artículos exclusivos del evento.

Cabe mencionar que la entrada a la convención no garantiza tu foto y/o firma con Frankie Muniz, ya que el pase con los invitados se vende por separado. Si bien no se ha revelado cuánto costarán las fotos y firmas con el protagonista de Malcolm, todo parece indicar que el rango de precios será similar al de los protagonistas de Smallville: Superman, Tom Welling, Kristin Kreuk y Michael Rosenbaum: a partir de los $1,200 pesos mexicanos (más cargos). Por ahora, no queda más que esperar a que la boletera habilite la preventa de fotografías y autógrafos.