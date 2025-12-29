VIDEO: Lanzan PRIMER TRAILER oficial de “Malcolm el de en medio”, nueva temporada. ¡Hay una GRAN revelación!

La espera se ha sentido eterna, pero finalmente tenemos el primer trailer oficial de la nueva temporada de "Malcolm el de en medio", que saldrá 20 años después de su último episodio. En la trama nos dan una gran revelación: nuestro protagonista lleva una década escondiéndose de su familia.

Primer trailer completo de "Malcolm el de en medio", nueva temporada

Después de meses de espera y un teaser que nos llenó de nostalgia al recordar esas escenas en que toda la familia se reunía para afeitar a "Hal", por fin pudimos ver las primeras imágenes de lo que será la nueva temporada. Aquí está el trailer completo.

En el trailer recién lanzado en los canales oficiales de Hulu, nos enteramos de que "Malcolm" y su hija, interpretada por Keeley Karsten, están a punto de reunirse con su familia. Nos enteramos de que todo parece marchar perfectamente en la vida de nuestro "superdotado", pero hay un detalle: lleva 10 años completamente apartado de su familia.

"Ahora mi vida es fantástica, lo único que tenía que hacer era mantenerme lejos de mi familia", dice el personaje interpretado por Frankie Muniz al principio del trailer, rompiendo la cuarta pared a su estilo. Sin embargo, sabemos que las cosas no se van a mantener así y que todos, a excepción del protagonista, estaremos muy contentos al respecto.

En el video también aparecen "Lois", "Hal", "Reese", "Francis" y "Piama"; nos hace falta ver a "Dewey" , ahora interpretado por Caleb Ellsworth-Clark, y a "Jamie". Según revela la descripción del video oficial, estaremos viendo los preparativos de la gran fiesta que "Lois" y "Hal" ofrecerán por su aniversario de bodas número 40.

Cuándo sale la nueva temporada de "Malcolm el de en medio"

Con el título oficial de "Malcolm in the middle: Life's still unfair" ("Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta"), ahora sabemos que la legendaria serie regresa el 10 de abril. Se estrenará mediante Hulu, que tanto en México como Estados Unidos está disponible en un paquete de la plataforma Disney+.

Tendremos 4 capítulos en total de esta nueva temporada, pero todavía no se anuncia si saldrán todos juntos o de manera diferida.

Linwood Boomer, el creador de la serie, regresó para esta temporada como escritor y productor ejecutivo, de acuerdo con Variety. En la lista de productores también figura Bryan Cranston, quien entregó uno de los papeles más queridos de su carrera como "Hal".