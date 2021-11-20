FOTOS | Lo que necesitas saber antes de Los Indestructibles 4.

Todos nos volvemos locos con las películas de acción, sin embargo, existen muy pocas cintas que se pueden dar el gusto de reunir a grandes talentos o leyendas de Hollywood, como el valiente Rocky, el humano no humano Terminator, el audaz Zorro y así nos podemos seguir.

¿Qué veremos en esta cuarta parte?

Scott Waugh será el encargado de la dirección (bajo la elección de Sylvester Stallone) prometiendo ser uno de los grandes estrenos del cine de acción para el 2022. ¿Podrás?

¡Entérate! Este actor estuvo a punto de ser un Indestructible, pero inalcanzable quedó su precio.

Como tal, la trama no ha salido a la luz, pero llegó a decirse que la película podría ser un spin-off centrado en Lee Christmas (Jason Statham). Los grandes héroes de acción Stallone, Statham, Dolph Lundgren y Randy Couture retomarán los personajes que ya interpretaron en las anteriores cintas, ellos ya pasaron lista.

Hace un par de meses, se confirmó la presencia de Curtis Jackson “50 Cent”, Megan Fox, Tony Jaa (actor y coreógrafo de escenas de acción, El Protector) y el gran Andy Garcia ¿Será el villano?

Por el momento no tenemos imagenes oficiales y se espera que llegue a la pantalla grande. Cabe mencionar que las 3 anteriores se estrenaron en agosto, entonces se puede decir que en el octavo mes del 2022 la veremos.



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