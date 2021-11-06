Este actor estuvo a punto de ser un Indestructible, pero inalcanzable quedó su precio.

Sabemos que la línea de “Los Indestructibles” es un homenaje a las grandes películas de acción de los 80´s y 90´s con los protagonistas de dicha época. Con emociones fuertes y muchas explosiones, nos mantienen atrapados a la pantalla.

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Pero ¿qué hay detrás de esta cinta? ¿hubo accidentados en pleno rodaje? ¿qué actor estaba contemplado pero a la mera hora ya no? ¿Cuántos cameos aparecen? Aquí te lo decimos:

- El presupuesto inicial de la cinta fue de 60 millones, pero fue incrementado hasta los 80 millones.

- A través del proceso de escritura, Stallone no se sacaba de la cabeza a Jet Li y Jason Statham para los papeles de Yin Yangy Lee Christmas. No había trabajado con ninguno de los dos, pero admiraba sus interpretaciones y sabía de qué eran capaces.

- Cuando Sylvester Stallone tuvo listo su guión final, le habían queado más de 100 borradores.

- Esta cinta marca la primera película de Arnold Schwarzenegger en seis años. Él apareció por última vez en "La Vuelta al Mundo en 80 Días" (2004). Schwarzenegger hizo su cameo de forma gratuita.

Favor con Favor se paga.

- El actor Mickey Rourke dijo que hizo esta película como un favor a Sylvester Stallone, quien años antes, cuando Rourke estaba en una mala racha carrera, le ofreció un papel importante en "Get Carter" (2000).

- En la escena de la iglesia, el personaje de Arnold Schwarzenegger dice que el Sr. Iglesia debe dar el trabajo a Ross (Sylvester Stallone) porque "le encanta correr por la selva", una obvia referencia a la franquicia de Rambo.

- El personaje de Sylvester Stallone se llama Barney Ross, un campeón de boxeo de peso welter del mundo que se unió a los Marines de los Estados Unidos. Ya sabemos a cuál personaje se inspiró ¿verdad?

- Mickey Rourke dividio filmar sus escenas en esta película con su aparición en "Iron Man 2" (2010). Él sólo estaba disponible durante 48 horas.

- El director y protagonista Sylvester Stallone sufrió 14 heridas haciendo esta película incluyendo ruptura de un diente, rotura del tobillo y conseguir una fractura en el cuello.

Ahorita no joven, no nos alcanza.

- El actor Danny Trejo (conocido por interpretar al personaje rudo y serio de Machete) iba a interpretar al personaje de Emmanuel, pero lo quitaron de la cinta, por falta de tiempo y de presupuesto por la tarifa de Trejo, así como los costos de algunos de los trabajos de especialistas en esa escena, por lo que su papel se combinó con el de Tool (Mickey Rourke) en la historia y Wickham (Gary Daniels) en encontrar el escondite de Sandra.

- La primera película importante de Terry Crews fue "El Sexto día" (2000), también protagonizada junto a Arnold Schwarzenegger.

- En la pelicula hay 203 muertes.



Disfruta de esta primera entrega con las grandes leyendas de Hollywood, este domingo por Azteca 7

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