5 juguetes PERFECTOS de BTS para celebrar y regalar a tu ARMY favorito

Tras la exitosa gira de conciertos de BTS, la comunidad ARMY está más encendida que nunca y, si tú buscas una opción para celebrar o regalar inspirada en la boy band, estas 5 opciones de juguetes son perfectos.

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Recientemente, México vivió uno de sus eventos masivos más importantes con la gira de conciertos de BTS dentro del Estadio GNP Seguros de la CDMX, recinto que albergó a más de 135 mil personas dentro de sus instalaciones y poco más de 35 mil fuera de ellas, cifra que demuestra el gran impacto de la banda surcoreana en México.

5 juguetes que todo ARMY desea recibir como regalo

Set LEGO de BTS

Uno de los juguetes favoritos por grandes y chicos, sin duda, son los bloques para armar, por lo que ahora podrás sorprender a tu ARMY favorito con este set imperdible.

Set LEGO de BTS|Lego

Figura coleccionable a escala

Hoy en día existen piezas pensadas para el coleccionismo y qué mejor que regalar una inspirada en tu miembro favorito de BTS, en tamaño escala y que ayude a iniciar o complementar tu colección.

Figura coleccionable a escala|Liverpool

La Biblia de BTS

No siempre un juguete es el mejor regalo; también un libro, por ello esta puede ser una gran opción para conocer un poco más sobre el universo de BTS.

La Biblia de BTS|eBay

Peluches K-pop de BTS

Un regalo que nunca pasa de moda son los peluches, y qué mejor que esos sean inspirados en los miembros de BTS. Puedes optar por una sola figura o regalar la colección completa.

Peluches K-pop de BTS|ETSY

Funko Pop

Otro de los juguetes coleccionables más populares son los Funko Pop; puedes optar por una versión de la banda surcoreana en su versión real, o alguna de sus representaciones animales e incluso por una colaboración.

Funko Pop|Funkopop

México es uno de los principales países consumidores de K-pop y en especial de BTS, por lo que si buscas celebrar a tu pequeño ARMY, cualquiera de estas 5 opciones de juguetes inspirados en BTS es una gran opción.