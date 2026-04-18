Celebra el Día del Niño y la Niña con juegos inspirados en K-Pop Demon Hunters

Estamos a un par de semanas de celebrar el Día del Niño, es por eso que te presentamos los mejores juegos para hacer inspirados en la famosa película que se ha convertido en un éxito a nivel internacional, así es hablamos de K-Pop Demon Hunters conocida en español como Las Guerreras K-Pop.

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Juegos para niños sobre K-Pop Demon Hunters

Piñatas de K-pop Demon Hunters: Uno de los juegos y dinámicas más divertidas en cualquier celebración es la de “partir piñatas” la cual es una celebración de tradición mexicana. Hoy en día hay diversos lugares donde venden piñatas con este diseño, puedes elegir el que más te guste o el personaje favorito de alguna niña. Rellenala de dulces como paletas, papas saladas, caramelos, tamarindos, dulces de leche. Es importante que haya adultos supervisando cuando se parta la piñata para verificar que todo salga bien y no ocurra algún accidente ya que deben tenerse medidas de precaución.

Pinta caritas: Esta es una de las actividades favoritas de muchas niñas y niños ya que consiste en pintarse la cara como sus personajes favoritos. Por ejemplo, los personajes que más destacan son Rumi, Mira, Zoey así como los Saja Boys por lo que pueden poner manos a la obra los adultos y recrear maquillaje en los pequeños inspirados en estos personajes. Hoy en día venden en diversas tiendas maquillajes especiales que no dañan el rostro de los niños y son especiales para maquillaje en fiestas.

Disfraces: Una fiesta de disfraces es ideal para los pequeños por lo que puedes conseguir pelucas, vestidos y vestuario similar al de los Saja Boys para que los niños y niñas se sientan por un día como un personaje de la película. Seguro pasarán un gran momento. Incluso pueden poner en la celebración una playlist con las canciones más famosas de la cinta como “Golden” o “Soda pop”.

Colorear libros y figuras de cerámica: Si lo que se busca es una actividad más recreativa la de colorear libros o figuras de cerámica de los personajes de K-Pop Demon Hunters es ideal ya que favorece a la creatividad de los pequeños y mejor estimulos. Pueden pintar con pintura acrílica y usar mandiles para no dañar su ropa. De igual forma puede haber una playlist con todos los temas de la película.