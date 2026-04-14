Kevin Woo, de K-Pop Demon Hunters, llega a México en la próxima CCXP, conoce la fecha

Kevin Woo de K-pop Demon Hunters llegará a México en la siguiente CCXP, este actor que da la voz a Mystery Saja, llega a compartir toda la magia de esta aclamada cinta de animación y ganadora como Mejor Película Animada, así como un Grammy por su banda sonora; el artista estará el sábado 25 y domingo 26 de abril en tierras aztecas; este fue su mensaje.

“Hola amigos, soy Kevin Woo, les quiero hacer una pregunta rápida: ´¿Cómo se dice Saja Boys en español?´ ¿Chicos Saja? He escuchado que su energía está en otro nivel y no puedo esperar a conocerlos, hagamos de esto una experiencia inolvidable, nos vemos el sábado y domingo en CCXPMX, los amo; eres mi soda pop”, dijo en un video Kevin Woo.

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¿Quién es Kevin Woo y en qué películas ha participado?

Kevin Woo tiene mucho qué ver con K-pop Demon Hunters, dentro de la historia la trama se centra en dos grupos musicales muy distintas, el femenino es que lucha contra demonios y Saja Boys es un grupo masculino que son los enemigos del grupo femenil; esta película se estrenó en junio y de manera inmediata pudo alcanzar la fama mundial en el cine a través de una plataforma de streaming.

Los temas interpretados en esta cinta traspasaron la pantalla y rápidamente se colocaron en las listas musicales en el mundo real. Uno de los actores de doblaje es Kevin Woo, quien le da voz a Mystery Saja, quien actuó con la banda de K-Pop U-Kiss durante casi 10 años. Este cantautor creció en California cuando sólo tenía 15 años, posteriormente se cambió a Corea del Sur.

En varias entrevistas, Woo se unió a la banda XING antes de unirse con la Boy Band U-Kiss, en donde debutó profesionalmente en el 2008, con este grupo actuó en U-Kiss hasta el 2017, y también se presentó en un programa musical llamado After School Club. Desde su regreso a Estados Unidos ha podido participar en algunos proyectos relacionados con el K-Pop.

Antes de darle la vida a Mystery Saja, se presentó en Broadway en el musical KPOP con “La Primera Historia Coreana Contada en Broadway” y pudo darle vida a Anderson; también estuvo en la cinta Paak, que se estrenó en el 2024; así como en: U-KISS, Central Park, Seoul Switch, K-POPS, Mid-lennial Life Crisis o Death Note.

